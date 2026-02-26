我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）24日晚間在國會大廈發表第二任總統任期的首份國情咨文，演講全長1小時48分鐘，史上最長。旅美學者翁履中分析，這場國情咨文是對內的選舉動員令，唯一沒有被明確拉成核心主軸的是「晶片競爭」，但台灣要警覺的是川普「幾乎沒有提到中國」。翁履中在臉書發文表示，川普在這場充滿愛國主義語調與高度政治張力的演說中，將過去一年形容為「史無前例的轉捩點」，全面捍衛自己的領導路線。面對經濟支持度不穩與期中選舉逼近的壓力，川普正面迎戰為自己的經濟政策辯護，更將最高法院的關稅裁決、移民政策爭議、對伊朗的外交與軍事選項、以及打擊詐欺等議題納入核心敘事。翁履中分析，這不是施政報告，而是一份對內的選舉動員令。整場演說圍繞幾條主軸反覆堆疊：經濟正在復甦、邊境已被控制、犯罪下降、軍力恢復、關稅帶來收益、盟友被迫分攤成本、美國重新強大。目的是鞏固基本盤、定義敵人、逼國會表態，為中期選舉搭好框架。但翁履中指出，表面上唯一沒有被明確拉成核心主軸的，是「晶片競爭」。對台灣而言，這似乎讓人稍微鬆一口氣。但台灣真正要警覺的，不是沒講晶片，而是他「幾乎沒有提到中國」。翁履中續指，去年能聽到較明確的美中競爭語言，今年卻刻意淡化甚至避開；僅以極短的方式、在談委內瑞拉時順帶提到中俄武器，這種近乎噤聲本身就是訊號。在華府的政治語境裡，「不提」往往比「強調」更有戰略意義：當中國不再被用來作為公開動員的對象，它可能正被保留用來談判、交易、產出可以對選民展示的「勝利成果」。尤其在關稅權限遭遇司法挑戰之後，川普更需要一個能對選民交代的「大交易」。在他的政治邏輯裡，外交不是價值宣示，而是結果導向；不是長期結構，而是可被展示的成果。如果某種協議能被包裝成勝利，那就值得談。翁履中直言，問題在於若華府與北京出現某種交易空間，台灣會不會被寫進框架裡？風險未必是立刻、劇烈的政策翻轉，更可能是一些原則性文字、模糊性表述、戰略性空白被放進文件，留待未來被解讀、被引用、被施壓。對台灣而言，真正的危險往往不是大聲宣告的改變，而是那些看似抽象、卻能在往後反覆使用的句子。沒說的，才令人擔心。翁履中提醒，台灣不能因為沒提晶片就自以為安全，更不能小看「中國在演說中消失」這個訊號。台灣更需要做的，是在內部凝聚共識，不要被動等待華府是否提及台灣，而要主動爭取把台美合作框架鎖定在「共同投資、共同安全、共同供應鏈韌性」上。讓美方在計算利益時清楚知道：與台灣合作能帶來可見、可累積、可延伸的好處；相反地，把台灣放上談判桌，成本會更高、代價會更大、風險也更難控。