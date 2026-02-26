台灣股市春節結束後，大盤衝上3萬5000點大關，不過房市似乎還是很慘淡，台灣房屋集團統計最新內部成交行情，2026年1、2月價量變化，和2025年同期相較，南北交易表現大不同，雙北呈現小幅萎縮，但南部買氣小回春，整體較去年同期小增1%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期購屋仍以首購族為主，南部因總價較符合新青安門檻，交易動能更明顯，預期新青安截止前，還會有首購上車潮。
春節交易量少 首購催出買氣
張旭嵐分析，農曆春節假期的影響，2月份的交易量受限，排除季節性因素，以1、2月交易狀況加總觀察，和去年同期交易差異不大，不過北部減少較為明顯，主要因為近期購屋仍以首購族為主，南部的總價較符合新青安優惠貸款門檻，低總價區域交易動能較為明顯。
根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」本月調查結果為93.76點，與上月的調查結果94.95相較下降1.19點。
股市走高、績效勝房市 推測新青安截止前有上車潮
張旭嵐指出，房市政策不變，加上股市持續走高，短期內投資績效股優於房，因此置產族資金尚未歸隊，購屋者多為自住首購；另外一方面，包租代管市場日趨成熟，政府提供婚育加碼租金補貼方案，也促使部分小資購屋族持續「以租代買」，仍有不少購屋族持觀望態度。
由於房價修正已經逐漸趨穩，目前五大行庫利率新承作房貸利率升至2.327%，凸顯新青安利率補貼的優勢，因此仍有不少購屋族計畫趕在7月補貼截止前上車，自住族群伺機而動，可望在今年上半年有一波更積極的購屋交易浮現。
資料來源：台灣房屋集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
