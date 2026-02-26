我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然台股上攻無力，外資在台股轉賣超逾百億，但在美元回落之下，新台幣兌美元今（26）日續升並衝破31.3元，一度來到31.202元，強升1.38角，終場收在31.251元，升值8.9分，創下去（2025）年12月13日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量增至18.88億美元。就國際匯市表現觀察，美元指數從98.08回落至97.49，之後回升至97.72附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元從156.46升至155.7，之後又回到155.95附近，而韓元兌美元一度升至1418.85，之後拉回至1426.14附近，離岸人民幣兌美元也升至6.8256。至於新台幣表現，台股在連續3個交易日大漲後，今日隨台積電暫時熄火休息，甚至一度翻黑跌241點，終場小漲1.42點，外資及陸資在台股賣超105.63億元。不過，由於外資連三日累計買超台股超過1100億元，外匯匯市持續消化外資匯入動能，加上美元回落，新台幣今日進一步升破31.3元，一度來到31.202元，強升1.38角，尾盤升幅收斂，但仍站穩31.2元價位，終場收31.251元，升值8.9分，也是近2個半月收盤新高價。根據央行統計，以台北外匯市場下午4點收盤價來看，美元指數後來回升0.04%，歐元兌美元漲0.16%，亞洲主要貨幣人民幣升值0.42%最多，再來是韓元升值0.29%，新台幣升0.28%，新加坡幣也升值0.14%，日圓則貶值0.08%。