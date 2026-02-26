我是廣告 請繼續往下閱讀

面對這些「劣跡廠商」，能源署這次祭出罰則， 申請展延獲准後仍有延遲履約，每延遲6個月扣1分；選商獲配後未簽約，每一專案扣3分；簽約後解除或終止契約，每一專案扣20分。若以開發商實績滿分35分為準，若因得標又不完成風場遭扣20分，幾乎可說無緣參與這次投標。

▲能源署這次祭出罰則， 申請展延獲准後仍有延遲履約，每延遲6個月扣1分；選商獲配後未簽約，每一專案扣3分；簽約後解除或終止契約，每一專案扣20分。（圖／取自能源署報告）

經濟部預計今年第1季公布離岸風電區塊開發第三階段（3之3）選商機制，並在今年完成選商作業。能源署今（26）日再次公布3之3選商機制草案，其中在履約能力評分列入「懲罰機制」，針對過去在台灣風場施工延宕、未簽約，簽約再解約的「劣跡廠商」祭出開罰機制，以簽約後解除契約，扣除20分最嚴重，可說直接排除在這次選商之外。經濟部長龔明鑫今日受訪表示，目前仍以第1季將3之3期選商規則拍板為目標，並在今年完成選商作業，明年正式啟動風場建置。離岸風電3之3將釋出3.6GW，併網時間是2030年至2031年，三大評選項目包含「開發商實績」、「開發商財務能力」及「專案執行能力」，同一開發商獲配容量上限為1 GW。這次針對「開發商實績」部分，首度納入國內外開發實績及國內履約紀錄。開發商若具國內、外風場開發實績即可得基本分8分，之後依開發實績總容量進行計分，每100MW加3分，至多得35分。而在台灣離岸風電開發，就發生部分廠商風場開發持續延宕、參與投標最後卻不選擇跟台灣政府，或是簽約之後遲遲不開發，最終被政府終止契約或是自行解約，不僅浪費台灣政府行政資源，也打亂風電開發進度。能源署副署長陳崇憲說明扣分邏輯，開發延宕大多還是表示廠商有心想要推動只是可能會不如預期，所以就當作些微警告，其次是有來投標，但可能中間經歷變卦，所以也是酌扣分數，但像是有些廠商是「連做都不做」就必須要吃到最嚴重的處分。另外，能源署在前次草案說明會將ESG納入風電選商評分，但廠商紛紛提問怎麼界定ESG標準？能源署今日草案揭露標準，「ESG規劃」設立15分，其中在地採購及投資總金額達200億元，得5分，金額達300億元，得10分。廠商再滿足環境友善永續、企業社會責任則可以分別再拿3分及2分；能源署也規劃「能源韌性」5分，在地採購及投資總金額達16億元，得2分，總金額達25億元，得5分 。對於ESG許多項目是否與過往的風電國產化項目雷同？陳崇憲表示，在地產業僅有10分，並非最具有決定性的項目，認為廠商應會聚焦討論剩餘的分數配比。而經濟部不希望廠商完全放棄國內廠商，像是興建風廠完的運維選擇本土廠商是最合理，否則從海外運維遇到地緣政治影響，就不應該當作障礙。最後，能源署為了讓廠商可以盡快完成風場，這次也推出延長售電獎勵機制，如提前完工併網，依實際提前日數，延長相應之電業執照售電期間，舉例像是廠商提前1年完工，就可以在原本商轉售電的20年，再增加1年。但現場包括台灣離岸風電產業協會（TOWIA）及哥本哈根基礎建設基金(CIP)都提及，廠商依照《電業法》本來就有展延電業執照的權利，許多廠商也會設定以風場運營30年當作財務規劃，但獎勵機制設定20年，將會變成廠商必須投入大量心血趕工，才能得到多於20年的運營時間，恐有違背現有法律疑慮。CIP台灣區董事總經理許乃文也表示，獎勵措施對於融資可行性產生負面效果，「我感受不到獎勵，我感受到有一點懲罰。」對此，陳崇憲解釋，許多廠商都是以30年當作購售電合約（CPPA）來去評估財務，若是獎勵機制以20年來設定恐會打亂財務計畫，但他也指出風機技術日新月異，「過去 4 MW 就很了不起，現在 14 MW 以上」，如果設定30年，可能就會浪費海域空間可以發揮更高潛力的機會，能源署後續會再評估看怎麼找到平衡點。