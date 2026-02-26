我是廣告 請繼續往下閱讀

2026新北市長選戰，目前呈現三腳督局勢，據民進黨內部民調顯示，民進黨候選人蘇巧慧支持度達到38.1%、台北市副市長李四川30.2%、民眾黨主席黃國昌13.1%；若是一對一選戰、回歸藍綠對決，蘇的支持度43.7%，贏過李的43.3%，雙方差距僅0.4％。對此，蘇巧慧今（26）日回應，各項民調，她和團隊都會認真參考，會持續按照步調，提出更多政見，爭取為400萬新北市民服務的機會。民進黨在農曆年假後執行新北市長選舉民調。結果顯示，若選戰為三腳督戰局，蘇巧慧支持度38.1%位居第一、李四川30.2%、黃國昌13.1%；若藍白共推李、回歸藍綠對決，蘇的支持度為43.7%、李43.3%，雙方差距僅0.4％；若藍白共推黃，蘇支持度則升至52.4%，勝過黃的30.9%。對此，蘇巧慧表示，在過年前夕和春節期間，她積極走入市場和廟宇，感受到越來越多不分年齡、不分黨派的民眾，對她表達支持，也非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力。蘇巧慧強調，各項民調，她和團隊都會認真參考，會持續按照步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見，帶領新北隊爭取為400萬新北市民服務的機會。該份民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2026年2月23日至24日，對象為新北市20歲以上民眾，共計完成1020份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%。經費來源為民進黨。