隨著鋒面通過與東北季風增強，中央氣象署預報員林定宜表示，228連假台灣進入「多雨模式」，局部地區甚至有雷雨或較大雨勢發生，3500公尺以上高山則有零星降雪可能，周日至下周一（3月1日至3月2日）降雨稍微趨緩，不過下周二元宵節（3月3日）又有鋒面襲台，全台雨勢再起。
明天天氣要變了 鋒面抵達雨越下越大
林定宜指出，明（27）日連假開始，受到鋒面通過、東北季風南下，中部以北全天不定時有短暫陣雨或局部雷雨，並伴隨較大雨勢；東半部、南台灣也有局部陣雨。氣溫方面，北台灣轉涼，整天約17至25度，溫差不大；其它地區白天仍有26至29度高溫。提醒民眾雷雨發生時慎防雷擊與強陣風，行車用路多加注意。
228連假全台有雨 周日雨勢稍微趨緩
林定宜說明，周六（2月28日）受到華南雲雨區東移、東北季風影響，降雨範圍擴大至全台，各地皆有短暫陣雨，且停雨空檔時間短，北台灣整天濕涼，其它地區白天溫暖舒適，但夜間與清晨仍偏涼，早出晚歸須適度添衣。
周日（3月1日）水氣略為減少，不過中部以北、東半部、南部山區仍有局部短暫陣雨，相較前兩天停雨空檔稍增，南部平地有機會轉為多雲天氣；在東北季風稍減弱的情況下，各地早晚仍涼、白天回溫，西半部高溫上看28至30度，東半部25至26度。
春雨下不完 元宵節再有鋒面襲台
228連假結束後，林定宜提及，下周一另一波鋒面接近，降雨開始慢慢增加，下周二元宵節鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼明顯，西半部整天有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨。下周三、下周四（3月4日至3月5日）東北季風及華南雲雨區影響，各地降雨機率依舊較高。
此外，林定宜提醒，明天至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。明天馬祖也有低雲或霧，晚間沿海地區則有長浪機率，提醒民眾留意。
資料來源：中央氣象署
