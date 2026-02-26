台中市政府文化局主辦的「2026台中媽祖國際觀光文化節」，將於3月1日至3日一連三天，在大里杙福興宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮接力登場，規劃5場融合信仰文化與表演藝術的演出活動，包括國際知名陣頭劇團九天民俗技藝團、明華園、台中街頭藝人等輪番上陣，邀請市民朋友一同迎接馬年元宵。
文化局長陳佳君表示，台中媽祖國際觀光文化節活動隨著媽祖信仰遍及山、海、屯、城各區，年年透過宮廟舞台串聯表演藝術辦理14場演出活動，逐漸成為台中春季最具代表性的文化節慶。今年以「媽祖同行」為主題，自大年初四配合新社九庄媽遶境揭開序幕，超過40組表演團隊，陸續在全市12座宮廟登台，陪伴民眾一路熱鬧到初夏。
文化局指出，元宵節系列演出自3月1日晚間7時於大里杙福興宮展開，邀請九天民俗技藝團、悅瑤樂團及魔法氣球派對炒熱現場氣氛；3月2日晚間7時轉戰台中樂成宮，由宋坤傳藝feat.天選樂團、安妮塔克、夏克現代馬戲、雲旭舞蹈藝術團及東信里肚皮舞班接力演出，帶來多元風格的舞台饗宴。
3月3日元宵節當晚7時，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮同步開演。其中，大庄浩天宮邀請無双樂團、靈魂頑童舞蹈團、郭恆毅花式扯鈴及黃笙耘接連登場；南屯萬和宮由明華園日字戲劇團演出《馬車伕與大捕快》，展現傳統戲曲魅力；大甲鎮瀾宮則於順天路與蔣公路口安排余欣舞蹈團、众擊坊、台中市街頭藝人譚凱馨及吳惟新的特技表演輪番演出，並邀請藝人杜忻恬、BCRUSH、幽靈水晶及ARKis與民眾一同歡度元宵夜。
文化局提到，大甲鎮瀾宮於元宵節將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期，當天除了精彩表演，還準備猜燈謎好禮、填問卷送限量大甲媽運動水壺。此外，「台中媽祖國際觀光文化節-大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」粉絲專頁( https://reurl.cc/mrz4Xj )還有抽獎活動，按讚留言並分享貼文，就有機會獲得大甲媽祖不鏽鋼環保杯。而大里杙福興宮、台中樂成宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮在演出當日晚上6點可至服務台領取限量摸彩券，歡迎民眾把握機會前往參加。
文化局表示，「2026台中媽祖國際觀光文化節」後續將配合媽祖起駕時程，在大甲鎮瀾宮辦理起駕戲和遶境匯演活動，5月份在台中萬春宮、北屯南興宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮等宮廟還有多場演出，系列活動持續至5月16日，詳情可上台中市政府文化局官網( https://reurl.cc/R9Nv7r )及台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華粉絲專頁( https://reurl.cc/A4Xmmp )查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
3月3日元宵節當晚7時，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮同步開演。其中，大庄浩天宮邀請無双樂團、靈魂頑童舞蹈團、郭恆毅花式扯鈴及黃笙耘接連登場；南屯萬和宮由明華園日字戲劇團演出《馬車伕與大捕快》，展現傳統戲曲魅力；大甲鎮瀾宮則於順天路與蔣公路口安排余欣舞蹈團、众擊坊、台中市街頭藝人譚凱馨及吳惟新的特技表演輪番演出，並邀請藝人杜忻恬、BCRUSH、幽靈水晶及ARKis與民眾一同歡度元宵夜。
文化局表示，「2026台中媽祖國際觀光文化節」後續將配合媽祖起駕時程，在大甲鎮瀾宮辦理起駕戲和遶境匯演活動，5月份在台中萬春宮、北屯南興宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮等宮廟還有多場演出，系列活動持續至5月16日，詳情可上台中市政府文化局官網( https://reurl.cc/R9Nv7r )及台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華粉絲專頁( https://reurl.cc/A4Xmmp )查詢。