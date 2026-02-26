我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（中）領軍的節目《黑白威廉Fighting》將開播，沈玉琳也正式回歸。（圖／公視台語台提供）

▲沈玉琳住院治療期間，還在醫院慶祝父親節。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲的主持人沈玉琳去年7月診斷出血癌，緊急住院治療，為了身體著想只能中斷工作，體重也瘦了不少，面頰凹陷，讓粉絲相當擔心；好在他住院治療7個月後健康狀況好轉，已經可以恢復工作了。公視台語台今（26）日就發出通知，預告3月4日最新綜藝節目《黑白威廉Fighting》的開播記者會上，作為主持群之一的沈玉琳將現身，正式回歸螢光幕。公視台語台最新綜藝節目《黑白威廉Fighting》將在3月4日舉行開播記者會，電視台今日發布通知，表示沈玉琳當天會與阿喜（林育品）、海產、夏語心一起現身，接受採訪。這是沈玉琳住院後首度公開露面，格外引發關注。公視台語台也表示，沈玉琳在籌備這個節目之初，就很盡心盡力全心投入，在錄製過程，整個團隊充滿了笑聲、歡樂，還有沈氏荒謬娛樂的精彩效果。後來他雖然生病住院，但也持續關心節目製作進度，「所以他的徒弟跟好友們，都力挺沈玉琳，支援代班主持」。至於其他關於沈玉琳的後續動向，他本人當天會在記者會上回答。而沈玉琳先前就曾透露，大概元宵節後會復工，如今將現身記者會，時間與他所預期的一致，代表沈玉琳健康狀況已恢復穩定，讓粉絲都鬆了一口氣。在沈玉琳住院期間，他主持的另一檔節目《11點熱吵店》則找來阿Ken、唐綺陽、小禎等人代班，目前《11點熱吵店》還沒公開沈玉琳的回歸日期。回顧沈玉琳住院進展，當時他被民眾直擊出現在醫院，好友潘若迪也在現場等待，外界一開始還以為沈玉琳是因工作過勞導致猛爆性肝炎，怎料經過抽血檢查等各項檢驗後，醫師才確定沈玉琳是罹患血癌，立刻安排他住院。據悉，沈玉琳住院前身體狀況就很不樂觀，沒胃口又沒體力，但還是不想去看醫師，好在老婆芽芽堅持帶他去急診，否則沈玉琳病況拖下去恐更嚴重。