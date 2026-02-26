我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（26）日由日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹交手地主經典賽中華隊，「世界全壘打王」王貞治賽前也進場觀看兩軍練球。期間中華隊「小可愛」江坤宇特別拿著少棒時期的合照與王貞治相認，2人再次留下彌足珍貴的合照。江坤宇表示，很開心能跟王桑再次合照，「王桑是傳奇，以前也有看過他很多影片跟他的書。今天又開再次看到本人，拿著有回憶的照片，給他簽名，覺得很開心。」江坤宇說，已經忘了少棒時期是什麼比賽與王貞治合照，但還記得在青年公園，「那是大合照，我剛好就站在王桑旁邊。」江坤宇表示，雖然當時年紀還小，但也知道王貞治是位很厲害的傳奇人物。江坤宇笑說，王貞治應該不記得這張照片，「這太久了，王桑也拍過很多照片，他就幫我簽名，然後跟我說加油，很謝謝王桑。」再次與王貞治合照，江坤宇相當開心，「王桑是傳奇，以前也有看過他很多影片跟他的書。今天又開再次看到本人，拿著有回憶的照片，給他簽名，覺得很開心。」江坤宇透露，這張小時候的珍貴合照，是父親幫他整理起來的照片。談對王貞治對他的影響，江坤宇說，「小時候也有看王桑的書。那時打棒球的時候，王桑就是一個傳奇的人物吧，覺得意義蠻重大的，因為他有這麼輝煌的戰績，激勵著我們小朋友，向他追尋。」王貞治賽前練習時，也親自前往中華隊休息室勉勵球員，江坤宇說，「王桑鼓勵大家，希望大家可以就跟日本隊一起前進美國這樣。」