因應全球AI風潮，全台科技建廠不斷，國產建材擁有多款碳高端認證混凝土產品，在綠色大建設商機下，本業營運獲利寫下歷史亮眼成績。國產今日董事會通過高股利分配案，每股配發高達2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高，按當天收盤價推估，現金殖利率高達7％左右。國產建材實業公布去年度的財報資料，集團合併營收達到225.33億元、年增3.75％，合併稅後淨利更高達40.26億元，歸屬於母公司淨利為38.84億元，每股盈餘（EPS）為3.30元。董事會今日通過高股利分配案，每股配發高達2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高，本次獲利全來自於本業營運獲利，若扣除前一年度業外資產處分獲利10.4億元的比較基期因素，114年度獲利可說又創下本業史上的最佳紀錄。國產建材實業目前擁有業界最多的28座混凝土廠，以3-5廠靈活調度協同作業，奠定營運優勢之餘，也撐起民間、公共以及科技重大建設。國產建材旗下惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現亮眼，持續撐高集團整體營收。今年集團將持續深化研發能量、廠區逐步導入AI解決方案，推出更多具競爭力的低碳高端產品，與科技業、營建業攜手打造更安全、更堅韌的低碳建築願景，也為國產建材集團厚植長期營運優勢，持續蟬聯營運獲利佳績。