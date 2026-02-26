我是廣告 請繼續往下閱讀

聯邦銀行今（26）日舉行法人說明會，在各項核心業務穩健成長挹注下，聯邦銀行去（2025）年合併稅後淨利達60.24億元，年增15.34%，每股盈餘（EPS）1.27元再次創高，年增9.48%，整體營運表現穩健向上，總資產更連續5年增長，規模達1.03兆元。至於股利政策方面，預計維持「股票為主、現金為輔」原則，確切比例及金額待董事會通過後公告。綜觀主要業務表現，聯邦銀行存放款業務方面，去年總存款平均餘額逾8,324億元，年增3.34%，總放款平均餘額逾6,390億元，年增4.33%。此外，受惠於存放款利差、信用卡循環利息、附賣回交易（RS）與附買回交易（RP）淨利息增加，利息淨收益年增16.84%，手續費淨收益因核心財管業務收益增加，年增5.61%。聯邦銀行信用卡業務亦表現優異，去年信用卡整體營收達61.48億元，年增11.10%。截至去年12月底，聯邦銀行有效卡數為185萬卡，有效卡率高達67.70%，顯示卡友使用活絡與黏著度良好。在資本結構及資產品質方面，截至去年12月底，聯邦銀行資本適足率15.35%，第一類資本比率13.97%、普通股權益比率11.66%，展現穩健體質；逾放金額為18.4億元，逾放比率0.29%，備抵呆帳覆蓋率410.41%，顯示聯邦銀行嚴謹控管整體資產品質。至於利政策方面，聯邦銀行副總經理楊巨昌表示，將依循歷年股利政策發放慣例，今年仍將維持「股票股利占大部分、現金股利占小部分」的原則，確切的比例及金額待董事會通過後公告。聯邦銀行總經理許維文也提到，去年對聯邦銀行而言是重要的里程碑，在市場環境動盪下，各項業務不僅維持成長動能，繳出稅後淨利突破60億的穩健成績，獲利再次創高，資產更成功跨越「兆元大關」，展現營運體質強化成果。同時，聯邦銀行配合政府亞洲資產管理中心政策，正式成立「亞資分行」，整合高資產客群財富管理、授信、信託與跨境金融服務，進一步擴大營業版圖與多元收益來源，未來將持續穩健提升核心業務收益，為客戶與股東創造長期價值。