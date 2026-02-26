我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ IB「個人專案展覽」集結近75名十年級學生一年多來的研究成果，學生們以聯合國提出的「永續發展目標」（SDGs）為方向，將全球挑戰轉化為具體方案與行動計畫。（圖／記者陳美嘉攝，2026.02.26）

高雄美國學校（KAS）本週登場的IB「個人專案展覽」（IB Personal Project Exhibition），集結近75名十年級學生一年多來的研究成果，學生們以聯合國提出的「永續發展目標」（SDGs）為方向，將全球挑戰轉化為具體方案與行動計畫，從人工智慧水質監測到視障友善設計，展現跨域整合與解決問題的能力，達到獨立學習具體深刻的實踐，展現青年世代的責任感與創造力。不同於傳統課堂以測驗為導向的學習模式，KAS個人專案強調「責任轉移」理念，由教師從授課者轉為引導者，學生則從被動接收者轉為主動規劃者。從選題、研究、執行到成果產出，全程由學生獨立完成。「永續發展目標不應停留在教科書中，而應成為行動的起點」。高雄美國學校總校長雷正齊表示，個人專案展覽設計讓學生不再只是為分數努力，而是為自己關心的議題投入時間與熱情。此次IB個人專案展覽，不僅是一場學習成果發表，更呼應108課綱所強調的批判思考、探究能力與全球視野。學生在專案過程中學會規劃時間、面對挫折、修正策略，也培養跨文化溝通與問題解決的能力。在IB「個人專案展覽」環境永續方面，高雄美國學校學生林俐安（Lillian）成立學生主導的環境社團，她將環境永續相關研究化為實際，製作成適合國小學生上課的教材；同時透過園藝實作與資源回收倡議，提升校園永續意識；當校內推動空間有限時，她更主動與鄰近學校合作，擴大環境教育影響力。十年級學生李寧希因為之前住在美國，也結識許多身障朋友，那時候發現身障朋友在穿脫衣服上相當不便，且市面上購買的身障者穿的衣服，大部分非價廉物美；加上美國氣候寒冷，穿脫衣服需要很快，因此研發吸鐵式的鈕扣，不但穿脫容易，外觀也相當美麗，此項研究讓師生們相當喜歡。另外劉軒卉同學從疫情開始時發現，許多成年人喜歡玩電子遊樂器材，甚至買公仔，或者喜歡吃東西；經過調查，發現這些都對自己有撫慰與療癒的效果，她將這些現象寫成書叫做「平凡與不平凡之間」；她說很久就有這個想法，最後透過寫書把這個現象實現，她認為每個人都有「平凡中見到的不平凡」，告訴大家每個人都有對物品的喜歡與依戀。在前瞻科技領域，十年級生李歐文（Owen）深入探討量子計算，利用IBM Qiskit等線上模擬工具，撰寫量子演算法比較研究報告，分析量子科技對未來運算發展的影響，展現超越年齡的研究深度。也有學生開發服裝改造原型，改善不同能力者的穿著便利性，讓日常生活更具可及性；另有學生與在地有機玫瑰農場合作，重新設計品牌識別與雙語內容策略，協助小農拓展市場並強化永續理念。