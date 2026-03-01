我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone行事曆佔滿可疑英文字！點開驚見不明連結怕爆

▲原PO打開iPhone內建行事曆，發現2月到3月的日期竟佈滿密密麻麻的英文字，點開備註裡還夾雜一個不明連結。（圖／記者李政龍攝）

▲資安專家日前才向全球約18億名iPhone用戶發出警示，有詐騙集團偽裝成蘋果官方行事曆通知，透過蘋果官方伺服器機制寄送邀請信件，誘導受害者點擊釣魚連結或撥打假客服電話。（圖／記者朱永強攝）

詐騙手法持續翻新，有網友近日發現iPhone行事曆被大量「We've Blocked Your Account」訊息占滿，並且備註還有不明連結，讓他嚇壞求助：「這是什麼？是詐騙嗎？」貼文曝光後，不少網友立刻示警千萬別點連結，受害者若點擊可能導致帳號或財產損失，「點了帳號會被盜走」。對此，蘋果也曾示警用戶類似詐騙手法，並建議可透過取消訂閱可疑日曆、刪除活動並封鎖寄件人來應對，絕對不要點擊不明連結或撥打可疑電話。一名網友日前在Threads上發文，他表示打開iPhone內建行事曆，發現2月到3月的日期竟佈滿密密麻麻的英文字，寫著「我們已經封鎖你的帳號！你的照片和影片將會被刪除（We've Blocked Your Account! Your photos and videos could be deleted）」，點開備註裡還夾雜一個不明連結，讓他嚇壞直呼：「這是什麼？是詐騙嗎？但怎麼會在行事曆上面，有人有遇過嗎，求救！」貼文曝光後，不少網友見狀立馬示警，「是那個邀請對象把你的信箱加進行事曆分享裡面，應該退出或拒絕邀請就好了，連結什麼的千萬別點」、「不要點連結，點了帳號會被盜走」、「我昨天行事曆也是這樣，開頭還打中國信託」、「新型詐騙手法，留友看」、「你應該是把你的Apple電子郵件連結到你iPhone的行事曆吧？這些垃圾邀請自然會出現在你的行事曆 ，建議你立即封鎖這個發送邀請的人，同時取消你Apple電子郵件和iPhone行事曆的連結」。事實上，資安專家日前才向全球約18億名iPhone用戶發出警示，指出有詐騙集團偽裝成蘋果官方行事曆通知，透過蘋果官方伺服器機制寄送邀請信件，誘導受害者點擊釣魚連結或撥打假客服電話，藉此竊取帳號資訊與財產，由於訊息形式看似來自系統通知，增加不少人誤信風險。資安專家賈馬利克（Javvad Malik）提醒，凡是涉及突如其來的帳號異常通知、情緒恐嚇或限時壓力字眼，都應保持冷靜，切勿直接依訊息操作，而是透過官方網站或客服管道自行查證。蘋果公司過去也曾發布教學影片說明，若收到可疑行事曆邀請，應立即取消訂閱相關日曆、刪除活動內容，同時封鎖寄件人並移除相關郵件，避免後續干擾。