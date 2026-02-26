我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳中純任職過多家電視台，後來轉行投入生技、汽車產業，好學的她，去年才完成EMBA論文口試。（圖／吳中純臉書）

前主播吳中純確診淋巴癌，入院治療不到1個月，於昨（25）日病逝，享年56歲，丈夫梅聖旻說，愛妻住院前似乎有預感，跟他交代銀行帳戶等相關密碼，梅聖旻也透露，告別式將在3月14日或21日選擇1天於第二殯儀館舉辦，採基督教儀式。據《壹蘋新聞網》報導，吳中純的丈夫梅聖旻表示，吳中純進醫院之前，應該已經有預感，曾經交代自己的銀行、投資理財等相關密碼，「她有跟我說，但我沒心思記，一心只想她趕快把病治好」，怎料，吳中純入院不到1個月便撒手人寰。吳中純1995年進入新聞圈，先後在民視擔任體育記者、財經記者及新聞台主播，後轉戰中天、非凡等電視台，也曾經主持節目，離開電視台後，吳中純成功轉型企業高階主管，橫跨生技與汽車產業，曾經任寶康生技總經理、金萬林副總經理，以及全球百大汽車零組件供應商敏實集團行政副總裁。積極進修的吳中純，近年考上北醫大生技高階管理碩士在職專班，並於2025年底完成EMBA論文口試，還熱愛慢跑並關心慢性疲勞議題。私人生活方面，吳中純嫁給前中視體育主播梅聖旻，結婚逾25年，育有1女，如今身後留下最親密的2位家人，讓丈夫和愛女悲慟萬分。