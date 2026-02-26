我是廣告 請繼續往下閱讀

詐騙手法層出不窮，導致不少民眾損失慘重，全台「警示帳戶」一度突破15萬戶，引發立委關注。金管會去（2025）年也針對金融機構祭出「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，未達標就列入「觀察名單」，並每月監控，希望金融機構有效降低警示戶。金管會今（26）日公布截至今（2026）年1月底，全台被凍結鎖住的「警示帳戶」已降至14萬8525戶，較去年12月底減少2232戶，也連續3個月減少，合計3個月減少6229戶。所謂「警示帳戶」指的是被法院、檢察或警察機關通報，可能涉及犯罪的存款帳戶，一旦被列「警示帳戶」所有帳戶交易都會被暫停，而且警示帳戶開戶人的其他帳戶，也會被銀行列為衍生管制帳戶交易功能受到嚴重影響。根據金管會統計，2022年1月全台「警示帳戶」約6萬6千多戶，之後每月以2000戶至3000戶速度增加，到2025年初更突破15萬戶，引發立委關注，要求金管會提出有效措施改善。之後金管會強化銀行與執法機關合作，不斷針對可疑帳戶態樣進行修正，同時只要「確定不法」帳戶，銀行一發現這類帳戶就要通報，包括偽冒開戶、警示帳戶與衍生管制帳戶，一旦發現是警示帳戶，該帳戶的全部交易功能都會被暫停。金管會日前也預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，包括短期頻繁設定約定帳號、其他經主管機關或銀行認定有疑似不法或顯屬異常交易者等態樣，銀行需加強風險管理，預計4月中旬上路。此外，金管會去年也針對「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，新增2大監控指標，包括當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比，和該銀行的警示帳戶新增戶數月增率除以同業的警示帳戶平均月增率，當2個比率同時大於100%，就會打入「觀察名單」，並採取月月監控，希望金融機構有效降低警示戶。金管會銀行局今日公布2026年遭凍結警示帳戶數，過去每月增加2、3000戶，去年6月至10月每月增加數已降至幾百戶，月增率有明顯趨緩，去年11月當月減少1866戶，今年1月全台警示帳戶已降至14萬8525戶，較12月底再減少2232戶。至於今年1月底有多少家金融機構列觀察名單，銀行局不願意公布。