2027年世界盃男籃亞洲區資格賽今（26）晚於新莊體育館火熱開打，中華男籃在5738名球迷的瘋狂吶喊下，以77：65擊潰強敵韓國，終結對戰9年0勝的慘況。球評李亦伸賽後盛讚，這是中華隊近年防守打得最出色、侵略性最強的一場好球，特別是歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）在禁區「一柱擎天」的表現，徹底瓦解了韓國隊的外線火網。最後李亦伸也指出，3月1日交手中國一戰中華隊必須「帶著完成『不可能任務』的心情去拚一個奇蹟，一定要相信能贏才有機會。」韓國在資格賽第一階段連勝中國兩場比賽，靠的是主將李賢重與李政炫在高位擋拆後的三分雨。然而，中華隊總教練圖齊此役展現大膽調度，戰術執行非常到位。李亦伸分析：「當韓國雙槍持球擋拆時，中華隊全面壓迫出去，輪轉換防做得天衣無縫，完全壓縮了對方的出手空間。」數據顯示，韓國全場三分球33投僅8中，命中率甚至只有24%。李賢重雖然攻下18分，但他的好搭檔李政炫全場僅拿7分，韓國隊在失去外線優勢後，進攻體系全面崩盤，下半場更僅僅進帳32分。李亦伸特別點名213公分的歸化中鋒高柏鎧，直言他是本戰「無解的存在」。高柏鎧此役狂砍18分、抓下16籃板，不僅在進攻端貢獻暴扣，防守端更讓韓國在禁區毫無作為。即便高柏鎧早早陷入犯規麻煩，但他坐鎮禁區的威脅性，迫使韓國必須挑戰更高難度的協防，也保護了中華隊的籃板優勢。「韓國目前沒有歸化球員，且新任外籍教練對球員與中華隊不夠熟悉，」李亦伸評論道：「就算教練再熟悉，南韓今天也很難贏，因為除了『雙李』，他們根本沒有能威脅中華隊防守的武器。」除了禁區戰力，李亦伸也讚許林庭謙、陳盈駿、劉錚以及新星雷蒙恩在防守端的拚勁。林庭謙攻下全隊最高18分，帶動首節反撲氣勢；首次先發的雷蒙恩更在防守端展現身體素質，讓南韓吃足苦頭。雖然馬建豪不幸在次節傷退，但中華隊全員皆兵，在第四節成功讓李賢重五犯退場，終結對戰9年不勝魔咒。拿下這一勝後，中華隊在小組內戰績與中國同為1勝2敗。雙方將於3月1日在菲律賓馬尼拉展開正面對決。面對身材與身高更具優勢的天敵中國隊，李亦伸勉勵中華隊：「必須帶著挑戰奇蹟的心情去拚，一定要相信能贏才有機會。」這一勝不僅大大提升了團隊士氣，更讓全台球迷看到中華男籃這幾年的進步與翻身。在圖齊教練的帶領下，這支「新一代中華隊」已正式向亞洲籃壇展現出不一樣的競爭力。