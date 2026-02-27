我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔近期被爆出老公想離婚，還有她不用分擔經濟壓力的傳聞，她在IG上發聲反擊。（圖／翻攝自劉雨柔IG@lyvonne0526）

拒揹沒分擔壓力黑鍋 真實家計簿全公開

犀利點破壓力真相 怒轟外人干預家庭

藝人劉雨柔與職籃球星胡凱翔婚後育有一女，原本是外界眼中的甜蜜佳偶，近日週刊爆料她老公向友人吐露婚姻壓力大甚至動念離婚，引發討論，劉雨柔已於第一時間在限動回應，指出對這爆料一頭霧水。而面對「女生是否沒有分擔壓力」的輿論質疑，劉雨柔26日深夜她發文回擊，列出為家庭付出的3大鐵證，直呼：「一篇文章就抹殺了我所有的付出和努力，對我而言，又有所謂的公平嗎？」對於男方友人抱屈的爆料，劉雨柔在貼文中坦言，自己思考了很久：「就好奇誰活著沒有壓力？然而延伸出來的還有『為什麼女生不用分擔壓力』？」為了撕下這個莫須有的標籤，她公開了家中真實的狀況與分工，列出自己早已一肩扛起家庭的3個事實，首先是，24小時無後援帶娃。 身為母親，她全天候親自照顧女兒，完全沒有依賴其他後援。劉雨柔指出，她也有扛起經濟重擔，每天硬擠出時間工作賺錢，負責繳清每個月的房貸、生活開銷、小孩開銷，以及勞健保與保險等繁雜的隱形費用。第三點是，她也包辦所有家務活，家裡看得到的家事，以及那些最消磨人的隱形家事，基本上全由她一手包辦。她無奈反問：「所以都已經做到這個地步了，還算是『沒有分擔壓力嗎』？」劉雨柔指出：「還是說那些所謂的壓力，不是來自於生活，而只是單純的不能隨心所欲出門玩樂而已？」她強調，只要自己狀況好，多為家庭付出並不覺得委屈，更不覺得這些壓力值得拿上檯面邀功。但面對傳說中的男方有人「打抱不平」，她決定不再沉默：「我摸著自己的良心，已經做到這個地步，我可不覺得虧欠任何人！」文末，她更透過Hashtag護女並怒轟爆料友人：「#為了女兒那是心甘情願」、「#怎麼會有外人覺得可以干預別人家庭」、「#所以說碎嘴不是女生的專利呀」，宣告自己不只分擔壓力，而是早就「一肩扛起所有壓力了」，堅定捍衛自己的底線。