韓國女團BLACKPINK將於今（27）日發行全新迷你專輯《DEADLINE》！這不僅是她們睽違4年推出的新作品，還是她們出道十週年送給粉絲們的禮物之一，《NOWNEWS今日新聞》為您準備了BLACKPINK新專輯懶人包，新曲曲目表、專輯配置、預購連結、主打歌〈GO〉MV連結一次報您知。
以下為本文重點：
BLACKPINK是韓國YG娛樂於2016年推出的四人女團，成員包括Jisoo（金智秀）、Jennie（金珍妮）、Rosé（朴彩英）與Lisa（Lalisa Manobal），她們以強烈的Girl Crush風格與洗腦旋律迅速爆紅，出道曲〈Boombayah〉、〈Whistle〉即橫掃榜單，其後推出〈Ddu-Du Ddu-Du〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉與〈Pink Venom〉等代表作，多次刷新YouTube點閱紀錄，BLACKPINK不僅在韓國成績亮眼，也成功打進歐美市場，舉辦世界巡演，成為K-POP最具全球影響力的女團之一。
BLACKPINK《DEADLINE》發行時間
2026年2月27日台灣時間下午1點（13：00）
BLACKPINK《DEADLINE》專輯歌單
〈JUMP〉
〈GO〉主打歌
〈Me and my〉
〈Champion〉
〈Fxxxboy〉
BLACKPINK《DEADLINE》專輯配置
PHOTOBOOK專輯（黑、粉2色），內容物：CD、寫真書、自拍小卡、照片貼紙、圖形貼紙、團體摺疊海報，定價2萬2300韓元（約新台幣480元）
成員單封專輯（銀色，每個成員各一版），內容物：CD、寫真書、自拍小卡、摺疊海報、相片膠捲風票根，定價1萬5600韓元（約新台幣335元）
CD收藏版專輯（灰色，僅一版），內容物：CD、外盒、團體明信片、成員個人照片、Credit明信片、刮刮留言卡、小卡組合A＋B，沒有寫真書，定價2萬6700韓元（約新台幣573元）
BLACKPINK《DEADLINE》預購連結
https://forms.sonymusicfans.com/campaign/blackpink-deadline-physical/
BLACKPINK《DEADLINE》主打歌〈GO〉MV連結
https://www.youtube.com/@BLACKPINK/videos
