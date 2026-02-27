我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK新專輯曲目公開。（圖／IG@blackpinkofficial）

▲BLACKPINK全新專輯《DEADLINE》內容物配置。（圖／微博＠YG_BLACKPINK_OFFICIAL）

韓國女團BLACKPINK將於今（27）日發行全新迷你專輯《DEADLINE》！這不僅是她們睽違4年推出的新作品，還是她們出道十週年送給粉絲們的禮物之一，《NOWNEWS今日新聞》為您準備了BLACKPINK新專輯懶人包，新曲曲目表、專輯配置、預購連結、主打歌〈GO〉MV連結一次報您知。BLACKPINK是韓國YG娛樂於2016年推出的四人女團，成員包括Jisoo（金智秀）、Jennie（金珍妮）、Rosé（朴彩英）與Lisa（Lalisa Manobal），她們以強烈的Girl Crush風格與洗腦旋律迅速爆紅，出道曲〈Boombayah〉、〈Whistle〉即橫掃榜單，其後推出〈Ddu-Du Ddu-Du〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉與〈Pink Venom〉等代表作，多次刷新YouTube點閱紀錄，BLACKPINK不僅在韓國成績亮眼，也成功打進歐美市場，舉辦世界巡演，成為K-POP最具全球影響力的女團之一。〈JUMP〉〈Me and my〉〈Champion〉〈Fxxxboy〉PHOTOBOOK專輯（黑、粉2色），內容物：CD、寫真書、自拍小卡、照片貼紙、圖形貼紙、團體摺疊海報，定價2萬2300韓元（約新台幣480元）成員單封專輯（銀色，每個成員各一版），內容物：CD、寫真書、自拍小卡、摺疊海報、相片膠捲風票根，定價1萬5600韓元（約新台幣335元）CD收藏版專輯（灰色，僅一版），內容物：CD、外盒、團體明信片、成員個人照片、Credit明信片、刮刮留言卡、小卡組合A＋B，沒有寫真書，定價2萬6700韓元（約新台幣573元）