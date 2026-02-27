我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK專輯全配置公開，小卡造型也曝光。（圖／X@BLACKPINK）

韓國神級女團BLACKPINK睽違4年終於回歸！她們將於今（27）日下午一點發行第三張迷你專輯《DEADLINE》，專輯中共有4首新歌，加上去年7月推出的單曲〈Jump〉共收錄5首單曲，本次專輯共分為4種版本（寫真書兩版、個人成員單封、灰色珍藏版），《NOWNEWS今日新聞》為您整理專輯中配置、小卡造型公開，還沒確定好要購入哪些版本的粉絲，只看這篇文就可以一次決定。BLACKPINK新專輯《DEADLINE》分為寫真書版、個人成員單封、灰色珍藏版，寫真書版共有內容物CD、寫真書、自拍小卡、照片貼紙、圖形貼紙、團體摺疊海報。個人成員單封則為銀色版本，每個成員各一版，內容物：CD、寫真書、自拍小卡、摺疊海報、相片膠捲風票根，定價1萬5600韓元（約新台幣335元）。CD收藏版專輯（灰色，僅一版），內容物：CD、外盒、團體明信片、成員個人照片、Credit明信片、刮刮留言卡、小卡組合A＋B，，定價2萬6700韓元（約新台幣573元）BLACKPINK新專輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲，主打歌為〈GO〉，另外還包含先前已搶先曝光的〈JUMP〉，以及〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等新作，YG娛樂表示，雖然這次新曲數量不多，但每一首都是成員經過長時間反覆琢磨，希望用最精緻的完成度來呈現BLACKPINK最成熟、最耀眼的狀態。