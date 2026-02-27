我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢（左）與金賽綸（右）曾有緊密關係，掀起娛樂圈風暴。（圖／가로세로연구소 YouTube）

金賽綸案外案！權英燦開戰控K某經紀人

▲郭泰英（左）反擊權英燦（右）：「連續3個月在直播中造假，此屬嚴重的人格權侵害！」（圖／翻攝自권영찬TV YT）

金賽綸案外案！韓國女星金賽綸去（2025）年2月16日過世，重創與之生前有緊密關係的金秀賢，如今再爆案外案，金賽綸生前的經紀人遭YouTuber權英燦於直播中以「K某」指控私吞女方的醫療費用、性拐騙等，誇大形容「經紀人把金賽綸賣掉」，「K某」身分被直指為郭泰英，他不滿遭污衊因而開告，「權英燦連續3個月在直播中造假，此屬嚴重的人格權侵害」，致使權英燦被移送檢方，全案當局介入中。權英燦先前在直播多次提及郭泰英，並以「K某」一詞影射身分，指控自2024年1月到2025年1月擔任金賽綸經紀人，除了藝人的通告行程之外，K某還會陪同金賽綸就醫、接受治療，甚至刻意阻斷女方與家屬聯繫、涉嫌性誘拐，暗中私吞高達500萬韓元（約新台幣12萬元）醫療費，直球開戰對方。權英燦的言詞愈趨激烈，甚至用「把金賽綸賣掉」等聳動字眼定罪K某，還主張K某在金賽綸死後前往醫院違法調閱資料，危及個人隱私，基於這些未經證實的臆測，權英燦直接向相關單位檢舉了經紀人以及負責治療的醫院，對此，郭泰英決定不再隱忍，跳出面反擊了，「這是相當嚴重的名譽毀損！」權英燦檢舉K某跟醫院後，目前確認並無違反《醫療法》之行為，已被認定沒有嫌疑，反倒權英燦惹禍上身，首爾瑞草警察署以違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》將其移送檢察機關，郭泰英強烈澄清：「權英燦連續3個月在直播中造假，此屬嚴重的人格權侵害！」採取法律行動、捍衛清白。