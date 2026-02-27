我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安25日宣布試辦「育兒減少工時」計畫，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪減少1小時工時，將補助8成薪資差額。不過，政策遭質疑倉促上路、預算額度僅550萬元，連前台北市長柯文哲也呼籲要有配套措施。一名蔣市府前員工昨（26）日也在社群平台諷刺，蔣萬安患有嚴重的「政績焦慮症」，透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題創造聲量，收割政治紅利。對此，北市勞動局也做出回應，外界傳聞的「只有550萬元」、「規模有限只限55家」，並非事實。一名自稱是前蔣市府員工Sean在社群媒體Threads上發文指出，蔣萬安團隊過去就不停要各局處提報亮眼政績，但乏善可陳，到了選舉年就開始努力「創造政績」，一個月至少一個話題。他直言，這次就是標準的「市長施恩、基層倒霉」作法。他並指出，蔣萬安患有嚴重的「政績焦慮症」，透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題創造聲量，收割政治紅利。對此，北市勞動局說明表示，市府這項計畫是試辦性質，鼓勵企業參與，先匡列550萬、並保留擴大挹注的彈性，讓有育兒需求的員工能不減薪的同時減少工時，實施期間從3月到10月，受理申請時間從3月開始，讓企業能有充裕時間評估作業。勞動局表示，透過試辦進行實際運轉，才能更貼近不同產業需求、滾動式精進；各界的討論與關注證實民眾確實有育兒減少工時的需求，也印證這項政策有正當性與必要性，勞動局會全力以赴並持續納入各界建議，鼓勵企業照顧有托育需求的員工、進而達到留才效果、也滿足CSR與ESG的企業治理精神。勞動局說明，參考過去辦理補助企業辦理托兒措施，以此推估啟動規模為550萬元，只要報名踴躍，必要時也會運用預備金等方式加大挹注，因此沒有設參與家數上限、歡迎所有北市企業踴躍參與；也因此，外界傳聞的「只有550萬元」、「規模有限只限55家」，並非事實。勞動局表示，市府去年即開始參考韓國試辦育兒彈性工時制度，及我國性別平等工作法後提出方案；政策形成過程中，去年11月也透過勞動政策諮詢會，由專家學者與工會代表就草案提供相關建議。本政策循序推動，經多次調整後定案，非短期一蹴而就。勞動局指出，以鼓勵性的補助促進企業提供員工育兒減少工時，就是為了因應少子化趨勢與育兒壓力所提出的具體支持行動。根據內政部今年初公布的戶口統計資料，截至去年12月底，全台人口數為2329萬9132人，較前年同期減少10萬1088人，人口負成長趨勢已連續2年，新生兒數亦持續下滑。少子化已是明確且持續的結構性挑戰，育兒支持政策刻不容緩。另北市研考會2月公布民調亦顯示，六成五育兒家庭肯定相關補助方向，並期待政府協助兼顧工作與育兒、減輕負擔。在此人口趨勢與民意基礎下，市府提出新的制度試辦。勞動局強調，推動育兒友善工時，是回應少子化與家庭照顧壓力的具體作為。少子化是長期結構性問題，市府選擇先以鼓勵性的試辦補助、逐步擴大成果，正是以實際行動支持家庭、改善勞動環境，打造更具韌性的育兒友善職場。