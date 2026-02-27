我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》近期所引發的社會討論，台北101董事長賈永婕展開也頻頻發表挺民主言論，有不少網友大讚她「覺醒」，由於綠營挑戰2026台北市長人選難產，也被質疑意圖爭取台北市長提名，並指她的家族是「掌權北洋軍政府後代」，對上台北市長蔣萬安是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代！」。對此，賈永婕昨（26）日深夜臉書發文，這真的實在扯遠了，並強調她不是政治人才，不會參選台北市長。賈永婕表示，有網友說她跟蔣萬安對決，是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代！穿越時空小說都寫不出來的劇情！這真的實在扯遠了。」賈永婕指出，其實她跟蔣萬安認識好多好多年，他的結婚照是她拍的，他第一次選立委時的的形象照是她拍的，第一次當市長的形象照也是她拍的，好幾次全家福也是她們CH wedding拍的。從兩人世界一直拍成員越來越多，越來越多小孩加入。賈永婕還透露，她跟蔣萬安市長私下有很好的互動，除了邀請他來參加101垂直馬拉松被他拒絕，讓她有點失望，但她人好，還是有去宣傳並參加世壯運，也有跟他一起騎線上鐵人賽。「總之我再次強調我沒有政治意圖與立場，我不是政治的人才，沒有計劃參政，我不會參與競選台北市長！」賈永婕說，「老公說：他沒有看過比我更笨的人！沒有任何政治企圖，卻要發政治敏感的文。」以前的她，對台灣的民主歷程根本無感，每次提到228也覺得到底還要講幾百次，不就是個很久以前的事情嗎，不看、不聽、不關心，無所謂的冷漠。是那部血案電影的機會讓我接觸到很多文章，陳文成基金會馬上寄了人權之路的書給我，「我認真的看著每一頁心想天啊，太殘暴了！」很後悔自己曾經用高高在上，事不關己的態度看待這件事。賈永婕提到，羞愧自己曾經用輕描淡寫的態度面對別人的傷痛。羞愧自己站在安全的位置，卻沒有願意去理解。這個月對她來說，比較像是一條懺悔的路。她很氣很氣自己的漠視，也生氣當時的當權者，無論時空背景如何當時都不應該如此殘暴的對待跟自己意見不合的人民。賈永婕表示，「所以看完自由花蕊之後再看到蔣公銅像就覺得⋯⋯⋯嗯！」但是無關蔣萬安，她的曾祖父的家族也是軍閥，當時也許也有很殘酷不公義的事情發生。但她相信都已遠去，借鏡過去，台灣的法治、民主自由，不可能容許威權，悲劇再發生。台灣一定會越來越。最後，賈永婕不忘邀請蔣萬安來參賽101垂直馬拉松啦，「5月9 號等你喔！北洋軍後代跟國民黨政府後代一起流汗，一起跑！」