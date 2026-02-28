我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「璃來龍」三浦璃來（左）宣布，未來一定會和木原龍一起引退，絕對不會再和別人搭檔。（圖／Riku Miura IG@riku9111）

日本雙人花式滑冰選手木原龍一、三浦璃來在2026年冬季奧運中拿下金牌，兩人的互動也在社群平台上受到討論，當兩人回到日本接受媒體採訪，被問到對方的強項與弱點，沒想到木原龍一超寵溺地說，「璃來很健忘」，還說他們從義大利回國時，三浦直接把後背包留在行李轉盤那邊，2面奧運獎牌都放在裡面，差點沒找回來，把記者都逗樂。木原龍一和三浦璃來回國後出席日本記者俱樂部的記者會，被問到夥伴的弱點與強項，木原龍一說，「璃來很健忘。」他爆料從義大利返國時，三浦在行李轉盤那邊拿完行李後，就把後背包放在原地沒拿，裡面還有2面奧運獎牌，把記者都逗笑。木原龍一說，只要三浦很專注在比賽，忘東忘西的情況就會變嚴重，「所以她的強項也是弱點。」事實上，之前木原也曾經說過，三浦在場邊穿著他的外套，是因為自己忘記帶，到最後「帶外套」這件事，好像就是為了怕三浦忘記而準備的。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。