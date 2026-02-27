我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體人黃暐瀚日前指出，國民黨執政8年時是「愛台灣、親美、友日、和中，並且抗共」的，如今，「無差別阻擋軍購」、「質疑AIT處長地位」、「指責日本友台言論」、「積極尋求鄭習會」等做法，引起外界質疑。而他昨（26）日再度點出，藍營反綠反成了「反美反日」或至少「疑美疑日」了，這個狀況，將使國民黨難以「重回執政」。黃暐瀚在臉書指出，年前他曾在節目上說明國民黨失去「親美友日」優勢的看法，他深信國民黨內不乏仍主張「親美友日」的大咖，但礙於藍營選民喜歡接觸的特定媒體，不斷灌輸「疑美疑日」的觀點，看久了之後，反過來對仍想維持親美友日的藍營政客產生了制約，正所謂「尾巴搖狗」，騎虎難下。黃暐瀚說，他不是政治人物，不用擔心講出任何同溫層不喜歡聽的話，但他同情藍營裡面被綁架的政客們，為了選舉，為了怕得罪自己的支持者，莫名其妙地被意識形態一路綁架，反綠反成了「反美反日」或至少「疑美疑日」了。黃暐瀚說，他所觀察的這個狀況，將使國民黨難以「重回執政」，如今眼見「盧瑜蔣、三大咖」開始進行修復重建，對於台灣恢復正常「政黨政治」之路，讓他增加了一些信心。