▲今（27）日是228連假首日，高公局預判10大路段易塞車。（圖／高公局提供）

今（27）日是228和平紀念日連續假期首日，交通部高速公路局表示，今日上午0-5時平均交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，預估今日交通量為115百萬車公里，並預判上午國道10大路段易塞車，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發，節省寶貴時間。高公局指出，昨日全日交通量為105.4百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，昨日車多路段包括國1南向內湖至圓山、高架堤頂至環北；國3南向安坑至土城；國10西向仁武至左營端，車流於晚上8時陸續紓解，其餘路段大致正常。目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7時，交通量為10.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括上午0-12時國5石碇、坪林及上午5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發，節省寶貴時間。另外，高公局與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等。跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局也呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全。