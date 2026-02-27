我是廣告 請繼續往下閱讀

現在跟我說4月不能夠新增了，也不知道能不能編輯，有沒有什麼急救方法啊！」

教學影片跟學員的功課不知道要放哪」。

▲LINE記事本原本可以上傳影片存放的功能，但官方日前宣布該功能在4月27日正式要終止，引爆台灣用戶熱烈討論。（圖/記者張嘉哲翻攝）

LINE宣告4月底終止「記事本傳影片功能」！4招免費解套

從4月27日起，台灣用戶將無法再上傳新的影片至記事本，同時也無法編輯已經上傳的影片內容，唯獨LINE社群內的記事本功能不受影響。

一、使用Google雲端

擁有連結也能跟其他人分享

▲Google雲端硬碟好用又能分享給親友連結，可以共享存取東西很方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）

二、使用YouTube隱藏功能

可以將想保存的影片上傳到YouTube之後設定「不公開」

▲每個人都可以在自己的YouTube上傳影片，設定「不公開」就沒人可以看到內容。（圖/記者張嘉哲翻攝）

三、運用臉書隱私、傳Messenger個人訊息

影片照片都不會過期，會永久保存在帳號當中，想看時隨時都能點。

▲臉書的聊天室Messenger訊息不會有過期的問題，即便傳照片影片都能永久保存，非常適合放一些照片影片。（圖/記者張嘉哲翻攝）

四、電腦最強、硬碟是王道

▲如果你有電腦或者外接硬碟一切更好辦事，只要存在電腦中並且養成備份習慣，完全取代LINE記事本存放影片的功能。（示意圖／Pixabay）

