▲渣打銀行台灣區總經理游天立。（圖／記者顏真真攝）

輝達將在北士科設立海外總部，渣打銀行也將在天母設立台灣第3家「國際私人理財中心」。渣打銀行台灣區新總經理游天立認為，台灣極具發展潛力，財富管理業務亮眼，客戶數倍增，獲利也有逾10%成長，也是渣打集團財管獲利能力第3大市場，僅次於香港、新加坡，而天母地區更具備深厚財富底蘊，加上鄰近北士科，未來將有更多高科技人才進駐，預計今年5月就會開業。游天立是在去年11月接任渣打銀行台灣區總經理、同時兼任財富管理暨消費金融事業總處負責人，也是渣打首位台灣本土出身的總經理，並提出2大核心策略「高資產財富管理」與「跨境企業金融」。他認為，渣打具備強大的跨國金融能力（capability），這是服務法人客戶、協助企業全球化佈局的核心優勢，而在消費金融方面，緊扣集團策略與政府推動台灣成為亞洲財富管理中心的目標，透過升級硬體設備與專業服務，吸引更多國際級資金進駐。他強調，台灣是渣打集團非常重要、也極具潛力的市場，不論是在財富管理、企業金融，或是連結亞洲與全球的跨境角色，長期看好台灣的發展，也會持續投入資源、深耕在地。游天立說，集團在主要市場實現了強勁成長，全球貿易和投資的結構性轉變也充分發揮了渣打獨特的優勢，滿足客戶跨境和高淨值銀行業務需求，超前完成目標，僅用2年時間就實現了集團制定的「3年計畫」，意味策略執行是有效。而台灣是渣打集團極具潛力的市場，在財富管理業務特別亮眼，截至今年1月財管的客戶開戶數不僅倍增，獲利也有超過10％的成長，今年更期許能有「2字頭」成長表現。他也提到，今年渣打（台灣）將精進「3P」策略，包含完整金融產品（Product）、提升人力（People）與精進流程（Process）。去年7月渣打也正式進駐亞洲資產管理中心高雄專區，持續深化在台灣金融跨業整合模式，包括與保誠人壽、第一金投信進行合作，目前已推出「保費融資」、「未具證券投資信託基金性質」、「金融資產組合融資Lombard Lending」，亞資中心客戶規模持續成長中，設立專區至今客戶數有雙位數成長，今年亞資專區服務仍是業務重心。此外，渣打銀行在台灣目前有2家「國際私人理財中心」，首家去年2月台中市政分行開幕，同年7月在台北成立松高分行，提供頂級的服務環境及全方位的財富管理服務。游天立更透露，觀察到天母地區具備深厚的財富底蘊，加上鄰近北士科，未來將更多的高科技人才進駐，渣打也將在天母設立第3家「國際私人理財中心」，目前已進入籌備階段，預計5月正式開幕。