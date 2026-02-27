228連假降雨又降溫！氣象專家林得恩提醒，連假期間今明兩天天氣最差，受東北季風通過及鋒面影響，北台灣、東北部明顯轉涼，中部以北有較大雨勢發生機會，全台都有降雨機會，且今（27）日有機會提早發生第一聲春雷響，也預告著春天來臨，周日氣溫回升，不過中部以北仍有雨。
228連假天氣：今明兩天全台有雨！迎接今年第一波春雷
林得恩預報指出，今明（27日、28日）兩天受鋒面通過及隨後南下的東北季風增強影響，臺灣北部及東北部氣溫明顯轉涼；另一方面，降雨部份，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島也有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨，全台環境水氣明顯增多，不穩定度增加，降雨機會也跟著增大，外出活動請留意攜帶雨具備用。
林得恩也提到，往年，第一聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最多；今年，看起來有機會提早到2月底，今天上午到中午之前發生機會高。
周日氣溫明顯回升！中部以北仍有雨
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆提到，周日開始偏南風增強，鋒面重新在台灣北方海面建立，華南雲系影響中部以北，中部以北仍有陣雨，東半部以及南部地區則是多雲天氣，南部可見到陽光。各地氣溫明顯回升，北部東北部高溫回升到24-25度。中南部及東南部高溫回升到26-30度。
三天連假天氣系統變化快速，每天都有不同風貌，提醒民眾如要外出則不論在哪裡都要攜帶雨具，若是在北部東北部活動，也要留意保暖，並留意台灣南北溫差。
資料來源：林老師氣象站臉書、天氣風險 WeatherRisk 臉書
