迎接出遊潮，228連假停車怎麼規劃？開車族最關心連假路邊停車收費。除了台北路邊停車有部分停收，中南部是否有六都停車免費的小確幸？本文整理最新國定假日停車免費規定，帶您看懂六都收費標準，出遊免煩惱！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北路邊停車規定：一般路段免收費
臺北市停車管理工程處表示，連假期間，台北路邊停車格除了原定週日收費的商圈路段維持收費外，其餘一般路段皆暫停收費。裝卸貨與限時格位維持原管制，立體及地下路外停車場則照常收費。

👉點此看 台北市115年228和平紀念日連續假期路邊及路外停車場收費一覽表

新北連假路邊停車收費：平日格位不收
新北市交通局表示，228連假期間全市「平日收費」的汽機車格皆不收費。但觀光風景區與商圈的「假日收費」路段維持收費，以促進車位周轉率，停車前請看清標誌。

👉點此看 新北市115年228和平紀念日連續假期路邊及路外停車場收費一覽表

▲228連假雙北一般車格多免收費，但新北市觀光風景區與商圈的「假日收費」機車格仍會派員開單，騎士停車前務必看清標誌。（圖／新北市交通局提供）
▲228連假雙北一般車格多免收費，但新北市觀光風景區與商圈的「假日收費」機車格仍會派員開單，騎士停車前務必看清標誌。（圖／新北市交通局提供）
桃園228連假停車：比照週六費率
規劃228連假停車時請注意，桃園市政府指出，桃園市委外開單路邊停車場採「週六費率」。僅有原本「週六與週日不收費」的路段在連假才不收費，其餘週一至週六收費區域皆正常計費。

台中無國定假日停車免費：照常計費
別誤以為全台都有國定假日停車免費，台中市為維持商圈與景點的車位周轉率，連假期間路邊停車格原則上皆正常收費或採假日費率。全面停收通常僅限農曆春節

▲228連假開車出遊一位難求，台中市等中南部縣市為維持車位周轉率，路邊停車多維持正常計費，並非全面免費。（圖／記者顏幸如攝，2025.09.19）
▲228連假開車出遊一位難求，台中市等中南部縣市為維持車位周轉率，路邊停車多維持正常計費，並非全面免費。（圖／記者顏幸如攝，2025.09.19）
台南破除六都停車免費：連假照計價
許多人以為有六都停車免費，但台南市在228連假期間，包含人工開單路段與智慧停車柱皆照常收費。台南僅在春節、元旦、選舉日與颱風天停班課時才會暫停收費

高雄228連假停車：維持原費率收費
南下高雄的228連假停車需注意，此假期不屬於高雄市會暫停收費的「特殊節日」，因此公有路邊及平面停車場維持正常計費。高雄僅在春節與颱風豪雨時才會停收

相關新聞

228連假高乘載！高速公路管制時間、國道即時路況、塞車路段速懂

228連假垃圾車有收嗎？227補假照常　六都、全台國定假日清運查詢

228連假蝦皮店到店有開？蝦皮部分服務暫停　郵局、銀行也連休3天

228連假麥當勞、必勝客買一送一！肯德基、達美樂、摩斯12大速食