迎接出遊潮，228連假停車怎麼規劃？開車族最關心連假路邊停車收費。除了台北路邊停車有部分停收，中南部是否有六都停車免費的小確幸？本文整理最新國定假日停車免費規定，帶您看懂六都收費標準，出遊免煩惱！
台北路邊停車規定：一般路段免收費
臺北市停車管理工程處表示，連假期間，台北路邊停車格除了原定週日收費的商圈路段維持收費外，其餘一般路段皆暫停收費。裝卸貨與限時格位維持原管制，立體及地下路外停車場則照常收費。
👉點此看 台北市115年228和平紀念日連續假期路邊及路外停車場收費一覽表
新北連假路邊停車收費：平日格位不收
新北市交通局表示，228連假期間全市「平日收費」的汽機車格皆不收費。但觀光風景區與商圈的「假日收費」路段維持收費，以促進車位周轉率，停車前請看清標誌。
👉點此看 新北市115年228和平紀念日連續假期路邊及路外停車場收費一覽表
桃園228連假停車：比照週六費率
規劃228連假停車時請注意，桃園市政府指出，桃園市委外開單路邊停車場採「週六費率」。僅有原本「週六與週日不收費」的路段在連假才不收費，其餘週一至週六收費區域皆正常計費。
台中無國定假日停車免費：照常計費
別誤以為全台都有國定假日停車免費，台中市為維持商圈與景點的車位周轉率，連假期間路邊停車格原則上皆正常收費或採假日費率。全面停收通常僅限農曆春節。
台南破除六都停車免費：連假照計價
許多人以為有六都停車免費，但台南市在228連假期間，包含人工開單路段與智慧停車柱皆照常收費。台南僅在春節、元旦、選舉日與颱風天停班課時才會暫停收費。
高雄228連假停車：維持原費率收費
南下高雄的228連假停車需注意，此假期不屬於高雄市會暫停收費的「特殊節日」，因此公有路邊及平面停車場維持正常計費。高雄僅在春節與颱風豪雨時才會停收。
