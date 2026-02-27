我是廣告 請繼續往下閱讀

台股因新春開紅盤以來走勢強勁，短線累積較大漲幅，加上受制元宵變盤心理因素與長假效應影響下，26日震盪再爆兆元天量，終場漲1.42點，收在35414.49點，周線連2紅、月線連3紅。展望後市，法人認為，產業基本面在AI基礎建設投資持續下，重要產業龍頭高於市場預期的資本支出，已為需求持續性投下信任票，電子產業可望繼續領跑指數，但原物料價格的上漲對部分價格敏感度較高的終端產品是否出現需求壓抑，將是選股上須多加留意。台股昨日遭遇市場強大賣壓壓境，大盤以35457.76點開出，最高觸35579.34點創新高，最低爲35171.52點，日K線連2紅，同時，電子股也是大盤的交易焦點，終場電子股下跌 0.22%，成交占大盤的76.31%，金融股收盤上漲2.11%，漲幅居各類股之冠。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，美股主要指數近日收高，市場一邊消化美國總統川普最新國情咨文，一邊靜待指標科技股財報出爐，市場情緒明顯回穩；整體上，AI 題材仍是盤面焦點，隨著市場對於AI破壞各產業商業模式擔憂緩解、軟體股持續反彈，指標財報優於預期也對市場有示有一定程度的支撐。台股因將步入長假，買盤未見全面擴大，加上新春開紅盤以來，台股走得又快又急，短線漲勢累積較大漲幅，加速盤面上族群輪動，成長題材與防禦性類股各有表現。在開紅盤後部分農曆年前暫時離場的投資人重新進場卡位，在資金行情推波助瀾下，近期台股交投亦持續創下新紀錄。展望後市，安聯投信台股團隊分析，美國聯準會（Fed）2026年1月決議維持利率政策不變，符合市場預期，會後記者會提出關稅對於通膨影響可能是一次性，未來將持續觀察景氣變化及通膨數據判斷是否進一步調整利率，而升息並非選項，顯示未來整體資金環境屬於平穩偏寬鬆的情境。不過，由於近來貴金屬價格大幅波動，加上川普提名未來新任聯準會主席Kevin Warsh的可能縮表及降息操作，安聯投信台股團隊也提到，建議可多留意，美元匯率為首的全球資金流向將是未來半年股市潛在變數。在基本面部分，安聯投信台股團隊認為，產業基本面在AI基礎建設投資持續下，重要產業龍頭高於市場預期的資本支出，已為需求持續性投下信任票，電子產業可望繼續領跑指數，但原物料價格的上漲對部分價格敏感度較高的終端產品是否出現需求壓抑，將是選股上須多加留意。安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷則指出，今年來可以很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其他族群輪流表現，主動且靈活配置的多策略定有助於應對多變市場風格，掌握更多潛在輪動的機會，而AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎。因此，隨著股市創新高之際，他認為，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，布局上則更需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。同時，由於2026年全球經濟有望溫和成長，他對台股也仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股，其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。在應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，建議把握2大原則，首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。其次，動態配置，可利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。