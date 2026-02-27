我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交趾陶大師謝東哲2月9日發生車禍，加護病房搶救五天後生還。（圖／取自謝東哲臉書）

台灣交趾陶工藝大師謝東哲2月9日發生嚴重車禍！他在駕車行經嘉義縣梅山鄉龍眼林山路時，座車意外衝出路面並騰空飛越50公尺寬的茶園，最後墜落深谷撞進竹林，導致他全身多處重傷、一度陷入休克命危，但在醫療團隊全力搶救與5天的插管治療後，謝東哲奇蹟般避開要害生還，並於大年初一順利出院返家休養。事後他於臉書還原這段生死瞬間，直言昏迷中隱約聽見神明叮嚀：「你還有作品與任務未完成，必須回到人間。」他認為能從百公尺深淵生還，是神明留住他的生命旨意，要他繼續在人間創作藝術。謝東哲在臉書上回憶，2月9日當天中午結束工作駕車返家，在行經熟悉的龍眼林山路時，車子卻不明原因衝出路面。據現場目擊者描述，車輛當時猶如電影畫面般騰空飛越寬達40至50公尺的茶園山谷，最後重重墜落在對面6米深的竹叢邊坡。巨大的撞擊力導致謝東哲全身重創，不僅兩根肋骨斷裂、骨盆腔骨折，頭部也因撞擊擋風玻璃受傷，並伴隨嚴重的腹內出血。在生死交關的邊緣，謝東哲透露，在昏迷中隱約聽見神明的聲音叮囑：「你還有許多作品與重要任務未完成，必須回到人間。」讓他從劇痛中驚醒，並強忍傷勢撥打電話向妻子求救。儘管在等待救援時他因體力不支再度陷入昏迷，但耳邊又傳來「要撐下去」的呼喚，支持著他直到救難人員趕抵深谷。由於山區路途遙遠，轉院至大林慈濟醫院時已耗費三小時，當時他的血壓一度掉到50幾，陷入休克險境。回想起這段生死一瞬間的經歷，謝東哲感嘆「身體健康真的相當重要」。雖然保住一命，但因骨盆傷勢嚴重，預計需要長達數月的復健才能完全恢復。所幸在醫療團隊的緊急手術下，謝東哲於加護病房經歷了五天全身插管的艱難搏鬥，最終奇蹟般脫離險境。醫師指出，骨盆腔內血管與神經叢分布極其密集且複雜，此次能避開致命傷口保住性命，實屬萬幸。謝東哲感性地表示，若非那片竹叢在百公尺深淵前及時攔阻車輛，後果根本不敢想像。隨著傷勢趨於穩定，他於13日順利由加護病房轉入普通病房，並在醫護人員的悉心照護下，於17日大年初一下午返家休養。這場劫後餘生的經歷，讓他深切感受到「生命旨意」的重量，認為這是神明留他在人間繼續藝術創作的使命。