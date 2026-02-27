新北市衛生局昨（26）日接獲麻疹確診通報，一名中和區42歲男性為先前境外確診個案的接觸者，於監測期間2月19日開始出現咳嗽、發燒、23日出現紅疹，24日由醫院通報後確診，針對此個案已匡列共526名接觸者，將持續監測至3月17日。衛福部提醒，麻疹傳染力強，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力。《NOWNEWS今日新聞》快速整理麻疹症狀、傳染途徑、疫苗需要補打嗎？等資訊一次看。
麻疹／是什麼？
麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。
麻疹／有哪些症狀？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前期包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。3到4天後會出現紅疹。但臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。
麻疹／傳染途徑
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。
麻疹／沒有直接接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
麻疹／潛伏期
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
麻疹／感染後，傳染力可以持續多久
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
得了麻疹會好嗎？
麻疹沒有特效藥，只能透過症狀治療，但超過9成以上的感染者都可自然痊癒，民眾不要太恐慌，但免疫力低下像是癌症、慢性病患等重症高風險族群還是要謹慎。
哪些人容易得麻疹？
📍得過麻疹的人，具有終身免疫力。
📍不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人。
📍「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低
麻疹／預防方式
疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。
麻疹／需要補打疫苗嗎？
家醫科李文祺醫師提醒，疫苗從施打後15年抗體會逐漸衰退，意味如果依照公費施打的時程來看，會在5歲左右打完麻疹疫苗，15年後也就是現年20歲之後的年輕人，有可能會出現抗體減弱的情況。1981年出生的民眾，根據台灣的血清抗體調查顯示，抗體水平相較於自然感染者明顯較低，因此建議1981年～2005年出生的民眾，今年20~44歲的民眾，如果需要前往麻疹高風險區域，可以施打麻疹疫苗來提高保護力。如果近期沒有出國計畫或是經常暴露在高風險環境底下，無需恐慌性接種。
麻疹在台灣會造成大爆發嗎？
認為大家先別過度緊張，只要群體免疫達到90%以上的覆蓋率，就能防止大規模流行。台灣從1978年就開始提供免費接種麻疹疫苗，至今台灣疫苗施打率超過9成以上，因此台灣多數人應該都有保護力。
多數長輩「自然感染」保護力高
在1976年的時候台灣發生麻疹大規模流行，多數長輩應該都有得過麻疹，因而達到自然群體免疫的效果，而自然感染者擁有永久抗體，保護力較施打疫苗高，但要是真的擔心也能透過抽血檢驗 IgG 抗體來了解是否還具有抗體。
資料來源：新北市衛生局、衛福部
我是廣告 請繼續往下閱讀
麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。
麻疹／有哪些症狀？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前期包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。3到4天後會出現紅疹。但臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。
麻疹／傳染途徑
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。
麻疹／沒有直接接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
麻疹／潛伏期
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
麻疹／感染後，傳染力可以持續多久
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
得了麻疹會好嗎？
麻疹沒有特效藥，只能透過症狀治療，但超過9成以上的感染者都可自然痊癒，民眾不要太恐慌，但免疫力低下像是癌症、慢性病患等重症高風險族群還是要謹慎。
📍得過麻疹的人，具有終身免疫力。
📍不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人。
📍「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低
麻疹／預防方式
疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。
麻疹／需要補打疫苗嗎？
家醫科李文祺醫師提醒，疫苗從施打後15年抗體會逐漸衰退，意味如果依照公費施打的時程來看，會在5歲左右打完麻疹疫苗，15年後也就是現年20歲之後的年輕人，有可能會出現抗體減弱的情況。1981年出生的民眾，根據台灣的血清抗體調查顯示，抗體水平相較於自然感染者明顯較低，因此建議1981年～2005年出生的民眾，今年20~44歲的民眾，如果需要前往麻疹高風險區域，可以施打麻疹疫苗來提高保護力。如果近期沒有出國計畫或是經常暴露在高風險環境底下，無需恐慌性接種。
麻疹在台灣會造成大爆發嗎？
認為大家先別過度緊張，只要群體免疫達到90%以上的覆蓋率，就能防止大規模流行。台灣從1978年就開始提供免費接種麻疹疫苗，至今台灣疫苗施打率超過9成以上，因此台灣多數人應該都有保護力。
多數長輩「自然感染」保護力高
在1976年的時候台灣發生麻疹大規模流行，多數長輩應該都有得過麻疹，因而達到自然群體免疫的效果，而自然感染者擁有永久抗體，保護力較施打疫苗高，但要是真的擔心也能透過抽血檢驗 IgG 抗體來了解是否還具有抗體。
資料來源：新北市衛生局、衛福部