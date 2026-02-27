我是廣告 請繼續往下閱讀

▲228事件79週年前夕，國民黨主席鄭麗文到228和平紀念公園獻花致意。（圖／記者朱永強攝，2026.02.27）

228事件79週年前夕，國民黨主席鄭麗文今（27）日到228和平紀念公園獻花致意，她在致詞時痛批，當年的陳儀政府無能、貪腐，所以在戰後台灣社會很快陷入嚴重的混亂，當時台灣菁英希望在台灣推行民主自治，要求縣市長民選，沒想到陳儀政府答應後立刻全台變色、軍隊鎮壓。呼籲今天的國民黨必須要扛起重責大任，要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平，才對得起228事件犧牲的台灣英靈。鄭麗文在致詞時表示，她就讀台大法律系一年級的時候，是台灣發生228事件後第一次在台大校園為了林茂生失蹤事件公開在文學院進行悼念，當年幾個主辦社團代表人進到總統府為228事件請願，這也是228後首次在校園要求調查還原228的真相。鄭麗文還說，「228事變的本質是來自殖民、來自統治者，來自統治者國家暴力的濫用，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的一段歷史血淚」。鄭麗文痛批，「當年的陳儀政府無能、貪腐」，所以在戰後台灣社會很快陷入嚴重的混亂，導致民怨蔓延，經濟崩盤、通貨膨漲，因為除了政府貪腐無能之外，還有國共內戰的結構，所以台灣嚴重米荒、經濟嚴重通貨膨漲，民怨一觸即發。鄭麗文還說，私菸案爆發後如同野火燎原，「結果陳儀政府錯誤、不當、顢頇、暴力的處理導致整個事件全台蔓延」，最後甚至軍隊、特務鎮壓，開始了後面的白色恐怖時代，當時台灣菁英在南京制憲國民會議後，希望在台灣推行民主自治，要求縣市長民選，沒想到陳儀政府答應之後立刻全台變色、軍隊鎮壓。鄭麗文說，「看到過去的這段歷史，想想今天的台灣！」當向台灣不要再被奴役、不要再被剝削，台灣人要主導自己的命運，祭悼英靈的同時，希望還原歷史真相，更希望從中汲取歷史的教訓。第一，國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦，為何要有憲法，憲法是在約束統治集團、政府、國家暴力的根本大法，保護人民跟民主，憲法的崇高地位不可撼動、不可兒戲，更不可淪為統治者的工具。鄭麗文說，其次，民主得來不易，228可以說是台灣戰後第一波偉大的民主運動，在日本殖民中，從早期武裝抗日，到後面爭取民主自治、議會請願運動，結束殖民統治後，台灣人繼續爭取民主而發聲，今年是縣市長改選大選年，今天所有台灣人可以用選票直接選出縣市長，不能忘記當時228後在台灣最重要的民主運動訴求就是要求民主選舉、縣市長直接民選。鄭麗文表示，228期間，媒體報紙廣播扮演關鍵角色，報社老闆跟重要媒體人被逮捕、槍決，所以今天的台灣必須加倍珍惜文字自由、言論自由，不再因為報導真相、違逆統治者的利益，就隨意被關台、被打壓、被搜索，國家暴力的浮濫逮捕、審判，完全沒有正常民主的法治程序。鄭麗文說，今日台灣的民主法治何其崇高，那是經過一波波民主運動換來應該獨立超然的司法系統，但是今天2026年的台灣法律人在做什麼，司法是不是自甘墮落，甘為統治者的鷹爪，成為打擊異己的工具？鄭麗文提到，從228事件得到了什麼力量跟啟示？228不只是犧牲的英靈，不只是台灣人的悲哀跟悲情，228是台灣人爭取民主、波瀾壯闊的偉大歷史的第一頁，所有今日台灣人要珍惜、要保護最珍貴的民主憲政、言論自由、司法獨立。鄭麗文還表示，因為國共內戰的結構，所有事情上升到國家安全，「匪諜就在你身邊、你是中共同路人，因為內戰所以物資不斷輸往大陸挹注戰爭，台灣嚴重通膨」，米都買不到，因此和平是不能卸下，要永遠追求的偉大使命。最後鄭麗文高喊，「這是今天站在台灣的我們，也是今天中國國民黨必須要扛起的重責大任，我們要保護台灣的民主，我們要爭取兩岸的和平，這樣我們才對得起228事件當中犧牲的台灣英靈」。