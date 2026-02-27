我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長候選人、立法委員蘇巧慧，今（27）日於社群平台推出第7支「會做事、事做對」政績影片，回顧過去協助樹林偏遠山區完成自來水接管的歷程。蘇巧慧表示，新北樹林部分山區地勢偏遠，長期以來自來水接管困難，居民只能仰賴山泉水作為生活用水，缺乏穩定飲用水源，她為了讓山上居民都能使用乾淨的自來水，召開無數次協調會並多次現地會勘，更爭取超過3000萬元經費補助，終於克服地形與施工限制，讓山上居民都能使用乾淨的自來水。蘇巧慧表示，樹林山區長期居住約數10戶住戶，過去數10年來都只能接含有硫磺的山泉水使用，但山泉水僅能盥洗、不宜飲用，一遇豪雨便容易混濁；颱風期間若管線受損，居民甚至得徒步下切至泥濘濕滑的山谷修復管線，生活品質堪憂，因此當她在2018年收到當地里長及議員反映後，便積極為民眾爭取經費，辦理多次會勘，協調技術方案，更召開無數次討論與會議，終於克服地形與施工限制，鋪設自來水管線，興建加壓站與蓄水池，讓山上居民都能使用乾淨的自來水，改善長年用水困境。蘇巧慧指出，住在山區的民眾也許不多，但她認為民生用水是每位市民都應享有的基本權利，也不忍看見當地居民冒著生命危險，每天跋山涉水接引山泉水，因此她不但先後為樹林坡內里、東山里等地勢較偏遠的里推動自來水延管工程，也向中央爭取前瞻計畫補助，前後共爭取超過3000萬元經費，成功解決樹林高地長年無自來水的困境。蘇巧慧也特別感謝時任新北市議員陳世榮、經濟部水利署、台灣自來水公司與新北市政府，因為有大家的同心協力，山上的居民們不用再擔心水質或旱季缺水，長輩們也不用長途跋涉下山買水，她也期盼能爭取更多市民朋友的支持與認同，讓她有機會繼續為新北市民創造更安心、安全、便利的生活環境。