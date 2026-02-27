「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典，為台灣最具代表性的宗教活動之一。台南市觀旅局表示， 2026「鹽水蜂炮」將於3月2日開跑，《NOWNEWS今日新聞》整理「鹽水蜂炮」遶境活動時間、路線，以及主炮施放活動的時間、地點與交通資訊等一文掌握。
🟡鹽水蜂炮起源：
相傳「鹽水蜂炮」起源於19世紀末清朝年間，當地流行瘟疫，因當時醫藥不發達，死者日益增加，居民恐慌，祈求關聖帝君解災救難。關聖帝君指示須於元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，遶境大街小巷至天明，將瘟疫一掃而除。
往後，每到元宵夜，神轎在鹽水街道上遶境巡行，在眾多民眾及遊客簇擁下，緩慢地向各大街小巷推進。當神轎行至商家、住戶門口時，門口大小炮台（或稱炮城）便點燃引信，蜂炮四處流竄，人們相信透過蜂炮洗禮，能消災解難，掃除穢氣，更讓來年的運勢越來越旺。
🟡「2026鹽水蜂炮」時程表大綱：
📍3月2日（一）19:00 起 ：
地點：鹽水武廟
說明：神轎從武廟出發繞境鹽水，沿途信徒會施放自家門口的蜂炮炮城
📍3月3日（二）18:30 ~ 3 月4日（三）清晨 ：
地點：鹽水全境
說明：神轎持續繞鹽水全境，沿途信徒皆會施放蜂炮
📍3月3日（二）21:00 起：
地點：鹽水國中
說明：為活動最高潮時段，鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，體會「衝蜂炮」的刺激感
🟡「2026鹽水蜂炮」建議裝備與穿著
參加蜂炮的民眾一定要做好安全防護措施，注意自身安全。通常蜂炮防護裝備包括全罩式安全帽、毛巾、拉鍊式棉質外套(或牛仔外套)、棉質長褲(或牛仔褲)、雨鞋或運動鞋等，脖子的部分則以厚實、具保濕性者為佳。穿著要點在於能「全身包覆」，避免蜂炮有任何空隙竄入而受傷。
🟡「2026鹽水蜂炮」神轎遶境路線圖：
鹽水蜂炮路線分A、B、C、D、E線，神轎從武廟出發繞境鹽水，有蜂炮城的地方或騎樓會掛上文衡帝君的紅燈籠(代表屋內或帳棚內有蜂炮城)。當神轎沿路行經信徒的住家或廟宇旁時，信徒會推出蜂炮城，依習俗親自答謝還願，點燃施放在自家門口的蜂炮城，請神明「收蜂」，蜂炮四射時神轎連續不斷三進三退進行「收蜂」。
建議搭配官方即時系統即時GPS定位，此系統即時顯示各線神轎座標，可透過手機地圖導航到最近的神轎位置，進入後左上角選擇路線。
根據鹽水漫遊網發布「鹽水蜂炮活動路線」，整理如下：
📍3月2日（週一，農曆正月14日）：
首日神轎巡迴鹽水區外圍，分為白天與夜間兩階段：
▪️ 白天遶境（8時出發）：
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→舊岸內保興宮→岸內國小門口→金和路→後宅里永慶宮→舊營里天德宮→鹽水農會→武廟
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→金和路→岸內國小→義稠里普照宮→下中里護濟宮→後宅里永慶宮→桐寮里南顯宮→鹽水小火車站→武廟
▪️蜂炮小夜（19時出發，繞境鹽水外鎮）：
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→衛生所→鎮南宮→廣濟宮→天主堂→月津港→福南宮→南太路
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→蔦松社區→朝琴路→土庫上帝廟
C線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→北門社區→清湶路→康樂路→文武街→朝琴路→竹安宮
D線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需选择路線）：
全民家俱出發→喜臨門社區→太子宮→明達中學→翡翠社區→武廟
📍3月3日（週二，農曆正月15日元宵節）：
活動最高潮，分為清晨與晚間兩大階段。
▪️白天神轎遶境路線（分上午與下午場）：
上午Ａ＋Ｂ線神轎（7:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→茄苳腳鎮安殿→新營工業區→苳腳大將公廟
下午Ａ線神轎（13:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→忠孝宮→護安宮→鹽福社區→名人社區→武廟
下午Ｂ線神轎（13:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→忠孝宮→護安宮→後鎮→武廟
📍元宵節蜂炮夜：大型蜂炮城施放（18時30分出發）:
神轎進入市區核心，施放大型層狀與蜂巢狀炮城。
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→武廟路→和平路→三福路→中正路→護庇宮→月津港→南門路→福南宮（預計凌晨3至4時結束）
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→武廟路→龍護宮→文武街→清湶路→朝琴路→三福路→伽藍廟→朝琴路會合C線（預計凌晨2時結束）
Ｃ線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→鹽水國小→清湶路→朝琴路→蔦松路→朝琴路→文武街→信義路→福安宮→康樂路→北華宮→康樂路→清泉路→朝琴路(會合Ｂ線神轎)→文武街→康樂路→清湶路（凌晨 2 點間結束）
Ｄ線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→三福路→西門路→長成宮→會合A線神轎（凌晨 3 ~ 4點間結束）
E線神轎（主炮城區，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→金和路→鹽水國中操場（21時施放超巨型主炮城，市長親臨開幕）
🟡「2026鹽水蜂炮」遊客相關服務：
化妝室：洗手間位置一覽
為民服務措施：
勤務指揮中心：06-6323297
鹽水分駐所：06-6521032
機動派出所位置：鹽水分駐所、鹽水國小、學思園、福南宮
救護站衛生所：06-6521041或7032626(遠傳節費電話)
救護站位置：衛生所、圖書館、鹽水國小
消防隊：06-6521009
🟡「2026鹽水蜂炮」交通資訊：
📍搭台鐵轉公車：
抵達「新營」火車站，至正對面的公車站，轉乘棕幹線公車、棕1、棕2、棕3、棕4、棕5及棕6等公車皆可前往鹽水，於鹽水站下車，或請司機提醒下車。
元宵節末班公車、火車資訊：
鹽水往新營，末班公車發車時間為凌晨1:00。
新營往台南，末班火車發車時間為晚上11:00。
📍國道客運：
可搭乘統聯客運至「新營轉運站」下車；或搭乘和欣客運、長榮復興客運於麥當勞對面公車站牌下車。
📍自行開車：
建議開啟官方提供的「Google Map停車區域指引」掌握動線。
🟡「2026鹽水蜂炮」交通管制：
元宵當日15:00以後蜂炮城佈滿小鎮內，週邊道路警察管制禁止車輛進入，遊客可停於管制區周圍路旁。核心管制區的行人徒步區與車輛管制如下：
行人徒步區（18:00至23:00）：不開放任何車輛進入。路段包含武廟路（北門路至三福路段）、北門路（三福路至武廟路段）、三福路（北門路至武廟路段）。
車輛管制區（15:00至隔日08:00）：治水路（不含）以東、忠孝路（不含）以北、信義路（不含）以西、北門路（含）以南區域，禁止車輛進入。
資訊來源：鹽水漫遊網、台南旅遊網
我是廣告 請繼續往下閱讀
相傳「鹽水蜂炮」起源於19世紀末清朝年間，當地流行瘟疫，因當時醫藥不發達，死者日益增加，居民恐慌，祈求關聖帝君解災救難。關聖帝君指示須於元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，遶境大街小巷至天明，將瘟疫一掃而除。
往後，每到元宵夜，神轎在鹽水街道上遶境巡行，在眾多民眾及遊客簇擁下，緩慢地向各大街小巷推進。當神轎行至商家、住戶門口時，門口大小炮台（或稱炮城）便點燃引信，蜂炮四處流竄，人們相信透過蜂炮洗禮，能消災解難，掃除穢氣，更讓來年的運勢越來越旺。
🟡「2026鹽水蜂炮」時程表大綱：
📍3月2日（一）19:00 起 ：
地點：鹽水武廟
說明：神轎從武廟出發繞境鹽水，沿途信徒會施放自家門口的蜂炮炮城
📍3月3日（二）18:30 ~ 3 月4日（三）清晨 ：
地點：鹽水全境
說明：神轎持續繞鹽水全境，沿途信徒皆會施放蜂炮
📍3月3日（二）21:00 起：
地點：鹽水國中
說明：為活動最高潮時段，鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，體會「衝蜂炮」的刺激感
🟡「2026鹽水蜂炮」建議裝備與穿著
參加蜂炮的民眾一定要做好安全防護措施，注意自身安全。通常蜂炮防護裝備包括全罩式安全帽、毛巾、拉鍊式棉質外套(或牛仔外套)、棉質長褲(或牛仔褲)、雨鞋或運動鞋等，脖子的部分則以厚實、具保濕性者為佳。穿著要點在於能「全身包覆」，避免蜂炮有任何空隙竄入而受傷。
🟡「2026鹽水蜂炮」神轎遶境路線圖：
鹽水蜂炮路線分A、B、C、D、E線，神轎從武廟出發繞境鹽水，有蜂炮城的地方或騎樓會掛上文衡帝君的紅燈籠(代表屋內或帳棚內有蜂炮城)。當神轎沿路行經信徒的住家或廟宇旁時，信徒會推出蜂炮城，依習俗親自答謝還願，點燃施放在自家門口的蜂炮城，請神明「收蜂」，蜂炮四射時神轎連續不斷三進三退進行「收蜂」。
建議搭配官方即時系統即時GPS定位，此系統即時顯示各線神轎座標，可透過手機地圖導航到最近的神轎位置，進入後左上角選擇路線。
根據鹽水漫遊網發布「鹽水蜂炮活動路線」，整理如下：
📍3月2日（週一，農曆正月14日）：
首日神轎巡迴鹽水區外圍，分為白天與夜間兩階段：
▪️ 白天遶境（8時出發）：
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→舊岸內保興宮→岸內國小門口→金和路→後宅里永慶宮→舊營里天德宮→鹽水農會→武廟
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→金和路→岸內國小→義稠里普照宮→下中里護濟宮→後宅里永慶宮→桐寮里南顯宮→鹽水小火車站→武廟
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→衛生所→鎮南宮→廣濟宮→天主堂→月津港→福南宮→南太路
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→蔦松社區→朝琴路→土庫上帝廟
C線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→北門社區→清湶路→康樂路→文武街→朝琴路→竹安宮
D線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需选择路線）：
全民家俱出發→喜臨門社區→太子宮→明達中學→翡翠社區→武廟
📍3月3日（週二，農曆正月15日元宵節）：
活動最高潮，分為清晨與晚間兩大階段。
▪️白天神轎遶境路線（分上午與下午場）：
上午Ａ＋Ｂ線神轎（7:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→茄苳腳鎮安殿→新營工業區→苳腳大將公廟
下午Ａ線神轎（13:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→忠孝宮→護安宮→鹽福社區→名人社區→武廟
下午Ｂ線神轎（13:00出發，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→忠孝宮→護安宮→後鎮→武廟
📍元宵節蜂炮夜：大型蜂炮城施放（18時30分出發）:
神轎進入市區核心，施放大型層狀與蜂巢狀炮城。
A線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→武廟路→和平路→三福路→中正路→護庇宮→月津港→南門路→福南宮（預計凌晨3至4時結束）
B線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→武廟路→龍護宮→文武街→清湶路→朝琴路→三福路→伽藍廟→朝琴路會合C線（預計凌晨2時結束）
Ｃ線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→北門路→鹽水國小→清湶路→朝琴路→蔦松路→朝琴路→文武街→信義路→福安宮→康樂路→北華宮→康樂路→清泉路→朝琴路(會合Ｂ線神轎)→文武街→康樂路→清湶路（凌晨 2 點間結束）
Ｄ線神轎（自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→三福路→西門路→長成宮→會合A線神轎（凌晨 3 ~ 4點間結束）
E線神轎（主炮城區，自動路線導覽，進入後左上角需選擇路線）：
武廟出發→金和路→鹽水國中操場（21時施放超巨型主炮城，市長親臨開幕）
化妝室：洗手間位置一覽
為民服務措施：
勤務指揮中心：06-6323297
鹽水分駐所：06-6521032
機動派出所位置：鹽水分駐所、鹽水國小、學思園、福南宮
救護站衛生所：06-6521041或7032626(遠傳節費電話)
救護站位置：衛生所、圖書館、鹽水國小
消防隊：06-6521009
🟡「2026鹽水蜂炮」交通資訊：
📍搭台鐵轉公車：
抵達「新營」火車站，至正對面的公車站，轉乘棕幹線公車、棕1、棕2、棕3、棕4、棕5及棕6等公車皆可前往鹽水，於鹽水站下車，或請司機提醒下車。
元宵節末班公車、火車資訊：
鹽水往新營，末班公車發車時間為凌晨1:00。
新營往台南，末班火車發車時間為晚上11:00。
📍國道客運：
可搭乘統聯客運至「新營轉運站」下車；或搭乘和欣客運、長榮復興客運於麥當勞對面公車站牌下車。
📍自行開車：
建議開啟官方提供的「Google Map停車區域指引」掌握動線。
🟡「2026鹽水蜂炮」交通管制：
元宵當日15:00以後蜂炮城佈滿小鎮內，週邊道路警察管制禁止車輛進入，遊客可停於管制區周圍路旁。核心管制區的行人徒步區與車輛管制如下：
行人徒步區（18:00至23:00）：不開放任何車輛進入。路段包含武廟路（北門路至三福路段）、北門路（三福路至武廟路段）、三福路（北門路至武廟路段）。
車輛管制區（15:00至隔日08:00）：治水路（不含）以東、忠孝路（不含）以北、信義路（不含）以西、北門路（含）以南區域，禁止車輛進入。