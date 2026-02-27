我是廣告 請繼續往下閱讀

沈玉琳還沒回歸《11點熱吵店》卻開新節目？

▲沈玉琳（右）重返《11點熱吵店》時間點未定，卻率先以新節目回歸，引發外界好奇。（圖／TVBS提供）

▲沈玉琳（左3）有望重啟《女孩好野》第3季，外界引頸期盼。（圖／翻攝自女孩好野IG @ebc.runninggirls）

下月4日一次說清楚！沈玉琳重返幕前引關注

58歲藝人沈玉琳去（2025）年8月證實罹患血癌，住院治療7個月，本月初出院消息頻傳，直至昨（27）日無預警宣布以全新節目《黑白威廉Fighting》回歸，將於下月4日重返大眾面前。至於先前沈玉琳的招牌節目《11點熱吵店》仍未有消息，引發外界揣測，《NOWNEWS今日新聞》記者求證所屬電視台，TVBS回應仍在評估沈玉琳最合適的回歸時機，雙方積極保持聯繫；沈玉琳本人即證實：「正確時間還在協調中。」沈玉琳出院在即，昨宣布以公視台語台全新節目《黑白威廉Fighting》於下月4日復工，各界為其欣喜，期待他以重生姿態重返螢光幕。然而，沈玉琳大動作回歸，可想而知眾所矚目，卻沒有先以主持原有節目《11點熱吵店》復出，引發外界揣測其與TVBS之間溝通、關係是否存在變數？稍早，記者向TVBS求證沈玉琳回到《11點熱吵店》時間點，並未收到確切日期，僅知情製作單位與沈玉琳聯繫中，「始終以他的健康狀況為最優先考量，我們也會與玉琳哥共同評估最合適的回歸時機。感謝大眾與媒體的關心與支持，敬請期待，謝謝。」強調回到節目時程仍在討論中。值得注意的還有，沈玉琳率領林襄、風田主持的外景節目《女孩好野》口碑與聲量頗佳，第3季動向直至前者罹癌入院嘎然而止，本月10日沈玉琳對此回覆：「相關進度應以東森或製作單位映畫傳播的說明為主。」所屬東森電視台也表示「節目後續安排仍在規劃中」，如今記者再度求證進度，東森電視台回覆：「關於節目的規劃，目前一切都在規劃中，有確定消息會再跟大家分享。」關於何時回歸《11點熱吵店》、《女孩好野》第3季？以及新開節目的始末？《NOWNEWS今日新聞》記者關心沈玉琳本人，即證實：「《11點熱吵店》時間還在協調中。」將於下月4日出席《黑白威廉Fighting》開播記者會，時隔近7個月重回大眾面前，想必外界關心、好奇的問題不可勝數，期盼沈玉琳華麗轉身、強勢投入新戰力。