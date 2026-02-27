我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營台中市長人選未定，現任立委江啟臣和楊瓊瓔都積極爭取提名參選，國民黨決定3月25日至3月31日民調決定人選。對此，資深媒體人李艷秋推測，接下來的戲碼，就是民進黨全力動員在3月底民調中，集中灌給楊瓊瓔，讓江啟臣出局。「民調被操縱早有先例，最後出線的提名人，可能是民進黨決定的」，憂慮結果「就會像那根抖動的紅繩一般—-hold不住。」李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」以「國民黨馬年變龜年」為題發文表示，今年是馬年，吉祥話都是「馬上」開頭，馬上有錢、馬上幸福，大家都想掃除蛇年的陰鬱，期待駿馬奔騰。就在人人都往前衝的當下，只有國民黨硬是把飛馬變烏龜。台中有江啟臣和楊瓊瓔兩人相爭，初選民調從1月拖到2月，2月拖到3月，3月拖到3月底，操作斧痕斑斑。針對國民黨的台中市長提名之爭，李艷秋列出7點細數「發生什麼事」：1、台中市長盧秀燕年初就喊話，1月底前要確定人選，黨中央說還要時間協調。2、盧秀燕再提醒，協調不成趕快初選，不要晚過2月中，否則真來不及，國民黨主席鄭麗文說已經很快了。3、黨中央與2名參選人簽協議，決定不公布民調時間、民調機構和數據。李艷秋還表示，4，黨中央和楊瓊瓔同步公布，3月25日至31日進行民調。江啟臣抗議，為何黨中央違反協議，公布民調時間？黨中央解釋說他們沒有公布民調機構，公布民調時間，可以讓支持者有所準備。5，提名時程不斷延後，「據傳是因為楊瓊瓔獲玉皇大帝指示，3月會有轉機，可以翻身，因而要求黨中央配合，楊瓊瓔否認，斥為謠言，但相關說法繼續延燒」。6、選議員的小雞已經等不及，紛紛掛起自己和江啟臣的看板，楊瓊瓔說也有議員候選人找她，她認為人選未定，不該給黨部增加困擾。7、盧秀燕已經不再對初選發言。李艷秋表示，「誰接班台中？黨中央說了算。2028誰取大位？必須是黨中央主導」這也就是一個有8年漂亮成績的盧秀燕意見被刻意忽略，被強迫涼在一邊的主因。李艷秋強調，其實不必民調，台中的國民黨人選從資歷、年齡、外型、視野，江啟臣都遠遠勝出，何況大多數台中藍營的選民都還記得，2018年江啟臣和盧秀燕爭取黨內提名，最終民調輸盧秀燕0.6％，江啟臣立刻恭喜盧秀燕，並全力輔選。後來江啟臣一路高票當選立委，進而成為立院副院長，所有人都認為這次江啟臣是唯一人選，「為什麼國民黨可以鬧到現在？」李艷秋分析，接下來的戲碼就是，民進黨全力動員在3月底民調中，集中灌給楊瓊瓔，讓江啟臣出局，民調被操縱早有先例，最後出線的提名人，可能是民進黨決定的。現在網路上已經遍布「民調楊瓊瓔，票投何欣純」的串連。「好好一匹馬，不讓他跑，強迫馬步龜行，欠缺實力卻硬要控韁，結果就會像那根抖動的紅繩一般，hold不住」。