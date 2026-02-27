我是廣告 請繼續往下閱讀

市議員初選最後衝刺，立委許智傑跨派系相挺參與初選的市議員林智鴻，不只騎腳踏車掃街、拍影片，連看板都即將「究極合體」。許智傑指出，自己「重情重義」，過去林智鴻挺他選立委連任，去年也支持他選市長，這次民進黨議會拚過半，他一定要幫助林智鴻也要初選、大選都過關。許智傑相挺林智鴻的造勢車隊，從五甲盛大出發，獲得在地支持者熱烈歡迎，顯見「兩代」鳳山代議士，在多數鄉親心中都深受好評。許智傑表示，他在鳳山打拚25年，服務與問政成績有目共睹，而林智鴻雖是他的政壇後輩，但對於問政專業也是「很會」，更開玩笑說「只差我一點點而已」。許智傑也認爲，林智鴻「顧全大局、犧牲小我」的無私性格，也令他刮目相看，去年他參加市長初選，以為叫林智鴻從鳳山去到楠仔坑參加政見說明會就「很緊繃了」，沒想到登記那天在台北中央黨部，林智鴻也在身邊給予最溫暖的支持與祝福，讓他意識到，儘管派系不同，但人性是相通的，而政治則離不開人性，所以這次換林智鴻面對議員初選和大選，自己作為老大哥，一定要情義相挺，讓鳳山的和諧成為台灣民主的佳話。林智鴻也感謝許智傑，過去長期以來，對台灣民主以及鳳山建設的貢獻，同時許智傑在市長初選時的政見，從AI首都、全新無宵禁機場到品格教育，是檢視現況需求之下，傳統與創新的融合，和自己長期推動「新舊共融，鳳山更繁榮」的理念不謀而合。林智鴻説，這次初選也很感謝許智傑情義相挺。他也指出，許智傑選市長的政見，他一樣會在市議會，用問政專業徹底監督，畢竟歷史會證明，這位「老大哥」多年經驗下的創見，絕對是正確且獨到的。