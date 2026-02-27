我是廣告 請繼續往下閱讀

「原本想說90倍買個100元支持中華隊，但是現在怎麼變成65倍啦？中華隊是一天變強很多突然被看好了嗎？90倍跟65倍也差太多了吧！」

▲球迷分享自己購買的運彩，不少人發現跟一開始公布中華隊奪冠的90倍賠率已經有落差，引爆熱議。（圖/Threads）

「保護機制的關係啦，開盤後有太多人買，爆冷會虧錢，所以降賠率很正常」。

經典賽運彩賠率「中華隊1天鬼之轉變」！90倍變65倍排名變化曝光

▲網友發現中華隊奪冠的賠率一直在同一天不斷向下調整。（圖/Threads）

中華隊沒有突然變強、沒有突然被看好奪冠，賠率依舊還是在中後段的位置，那為什麼賠率會差這麼多，讓許多運彩小白感到非常好奇。

▲2026經典賽各國奪冠運彩最新賠率，中華隊從90倍降到65倍，排名20個國家中第14名，屬於中後段。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

運彩賠率浮動有眉角！太多人下注「莊家也要有保衛機制」

賠率超高的國人都去投注不被看好的的情況時，「運彩公司變成在跟這個國家賭博」。

如果今天原始開賠率100倍的國家奇蹟似的贏了，那麼運彩公司就必須賠掉天價的彩金，就算機率很低，但只要一但發生，運彩公司就會面臨鉅額虧損甚至破產

▲不論哪間運彩公司，當不被看好的國家或者球隊有大量資金投注時，都會開啟「自我保護機制」調降賠率，以防爆冷門慘賠。（示意圖/記者張嘉哲攝）

運彩公司調低賠率，不代表突然覺得這個國家贏的機率變高了，而是因為買的人太多了，要是真的有奇蹟發生，運彩公司也真的賠不起。

