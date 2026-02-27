我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國大陸隊也在最多落後15分的情況下，以87：80驚險逆轉日本。（圖／取自FIBA官網）

▲第一階段剩餘的3場比賽中，中華隊除了接下來的中立球場對決中國大陸，後續還將在客場對陣韓國。（圖／取自FIBA官網）

2027年世界盃男籃資格賽第一階段情勢大洗牌！隨著中華男籃昨日以77：65擊退強敵韓國，拿下彌足珍貴的首勝後，分組出線情勢陷入前所未有的「大亂鬥」局面。目前B組四支隊伍分差極小，下一場中華隊迎戰中國大陸的比賽，將直接決定誰能掌握晉級第二階段的主動權。在昨日賽前，中華隊與中國大陸隊皆因遭遇2連敗而陷入晉級危機。然而，昨日兩隊雙雙上演逆襲：中華隊睽違9年再次擊敗韓國，而中國大陸隊也在最多落後15分的情況下，以87：80驚險逆轉日本。目前B組最新積分榜情勢如下：第一、二名： 日本（2勝1負）、韓國（2勝1負）第三、四名： 中華隊（1勝2負）、中國大陸（1勝2負）由於小組前三名即可晉級下一階段，目前中華隊雖然暫居分組後段，但與日韓兩強僅有1場勝差，局面依舊混沌。對於中華男籃而言，下一場對陣中國大陸的比賽具有「一戰定生死」的戰略意義，勝者有望確保小組前三，若能擊敗中國大陸，中華隊戰績將提升至2勝2負，重要的是能領先中國大陸1個勝場，有較高機會已分組前三身分晉級第二階段。根據晉級規則，第一階段的成績將全數帶入第二階段，與D組的三支球隊併入F組。由於第二階段僅有分組前三及「成績最好的第四名」能獲得世界盃參賽資格，中華隊必須盡可能爭取更多勝利以提升容錯率。中國大陸媒體視中華隊為「小組實力最弱」的對手，並意圖爭取對戰2連勝來衝擊小組前二。但昨天的比賽已證明，這一組的差距其實有限，狀態和備戰情況決定比賽勝負，中華隊若能延續抗韓氣勢，將是證明實力並翻轉排名的絕佳機會。第一階段剩餘的3場比賽中，中華隊除了接下來的中立球場對決中國大陸，後續還將在客場對陣韓國。希望能至少爭取第一階段以3勝3負戰績，從而在衝擊2027年男籃世界盃名額的道路上占據有利位置。若只拿兩勝也有機會，但則要看別隊臉色，總之對上中國兩戰爭取至少拿下一場，無疑最為重要。