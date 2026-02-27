阿富汗和巴基斯坦邊境地區，去年曾多次發生交火，後在卡達、土耳其等國斡旋下停火，但上週雙方又再爆發衝突，並從26日開始升級，彼此都指控是對方先動手。阿富汗宣稱已奪取巴方15處軍事哨所、擊斃至少55名巴方士兵，不甘示弱的巴國也說打死了36名阿方武裝人員，並發動報復空襲，衝突仍在持續中。
綜合《BBC》等外媒報導，巴基斯坦27日凌晨空襲阿富汗在喀布爾（Kabul）、坎大哈省（Kandahar）和帕克蒂亞省（Paktia）的重要軍事設施，以此報復阿方26日晚間攻擊巴方邊境哨所，阿富汗政府發言人隨即表示，已從坎大哈省和赫爾曼德省（Helmand），向巴基斯坦的軍事目標發動大規模攻擊。
巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja M Asif）27日在社群媒體上宣布，在竭盡全力維持局勢和正常外交活動後，巴國的耐心已經耗盡，故對阿富汗展開公開戰爭，並警告：「身為鄰居，我們對你們瞭如指掌。」
巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）則強調，巴國完全有能力挫敗任何侵略意圖，讚揚軍隊以愛國精神履行職責，捍衛國家的安全、主權和領土完整，全體人民都與巴基斯坦武裝部隊站在一起，不允許國家和平與安全受到損害。
要注意的是，現階段具體傷亡數字很難核實，因為在跨國敵對行動中，雙方通常都會宣稱重創了對方，而自身損失卻很小。
巴基斯坦和阿富汗共享一條長達2574公里的山地邊界，不時有零星衝突發生，儘管2國去年10月達成一項脆弱的停火協議，但近幾日再次爆發戰事。
