想懂水逆意思與2026水逆時間？首波雙魚座水逆來襲，大環境將連衰23天！本篇綜合唐綺陽小孟老師艾菲爾解析，揭密牡羊等六大水逆影響星座。快收下懶人包，教你6招化解水逆方法，安然度過星象危機！

我是廣告 請繼續往下閱讀
》本篇重點快速看

   •   水逆時程： 2026年度首場水逆於 2 月 26 日啟動，將持續影響至 3 月 20 日，總計連衰 23 天。

   •   罕見天象： 本次水逆與「六星連珠」及「血月」罕見疊加，大環境恐面臨金融與自然變動之震盪。

   •   六大重災： 艾菲爾老師點名雙魚、牡羊、處女、天蠍、射手及摩羯為受創最深星座，需防財損與口角。

   •   化解秘訣： 唐綺陽提醒務必將溝通「書面化」，

什麼是水逆意思？2026水逆時間表一次看

水逆意思到底是什麼？從天文學來看，這只是水星繞行太陽速度比地球快，追過地球時產生的「視覺倒退錯覺」。但在占星學上，掌管溝通、交通與3C的水星一旦逆行，生活就容易卡關。

▲當3C產品故障、交通出包、溝通又雞同鴨講接踵而來，這就是許多人在水逆期間備感無奈的心情寫照。（示意圖／取自pixabay）
▲當3C產品故障、交通出包、溝通又雞同鴨講接踵而來，這就是許多人在水逆期間備感無奈的心情寫照。（示意圖／取自pixabay）
📍盤點2026水逆時間，今年共三波，全數落在水象星座：

2026水逆波段 水逆日期與影響天數 主要影響星座
第一次水逆 2月26日至3月20日 （共23天） 雙魚座、牡羊座
第二次水逆 6月29日至7月23日 （共25天） 巨蟹座、獅子座
第三次水逆 10月24日至11月13日 （共21天） 天蠍座
首波雙魚座水逆發威！唐綺陽、小孟老師示警

面對2026首波、長達23天的雙魚座水逆，國師唐綺陽指出，雙魚的感性易讓人「自由心證」而產生誤會。這段期間3C設備與大眾交通隱患多，溝通與出門務必拿出「處女座精神」再三確認。

小孟老師則提醒，此次水逆恰逢2月28日「六星連珠」3月3日「血月」，凶象較多。大環境需特別防範地殼變動、注意用火安全，金融市場也易有劇烈波動。

艾菲爾點名6大水逆影響星座！牡羊恐大破財？

在這23天的星象亂流中，哪些水逆影響星座受創最深？塔羅牌老師艾菲爾嚴肅點名以下 6 大重災區星座，提醒大家千萬別輕舉妄動：

   •   雙魚座（最危險震央）： 身處風暴核心，容易太急躁而發生意外，大腦當機頻繁。

   •   牡羊座： 恐有大破財風險，衝動決策與消費前務必踩煞車。

   •   處女座： 溝通易出現嚴重誤解，千萬別急著給對方承諾與保證。

   •   天蠍座： 容易與夥伴爆發爭執，近期請務必避開高風險投資。

   •   射手座： 與家人的舊帳恐被翻出，職場上也需提防合約糾紛。

   •   摩羯座： 溝通波折不斷，若太堅持己見，恐引爆難以收拾的口角。

▲塔羅牌老師艾菲爾點名雙魚、牡羊等六大「水逆影響星座」陷入重災區，這段期間應慎防財務損失與溝通僵局。（圖／由 AI 生成，NOWNEWS監製）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名雙魚、牡羊等六大「水逆影響星座」陷入重災區，這段期間應慎防財務損失與溝通僵局。（圖／由 AI 生成，NOWNEWS監製）
6招化解水逆方法大公開！跟著做水逆退散

水逆並不可怕，只要掌握正確的化解水逆方法，就能平安挺過這23天：

   1.   溝通白紙黑字： 唐綺陽老師呼籲，重要交辦事項務必書面化或錄音，避免口說無憑。

   2.   維持正向觀想： 小孟老師強調，面對星象亂流，只要不斷觀想太陽的正向能量，不好的事也能逢凶化吉。

   3.   不帶偏見傾聽： 艾菲爾老師建議，溝通前先喝杯溫水，默念不帶偏見，用傾聽代替爭辯。

   4.   暫緩重大決策： 避免在水逆期間簽訂大型合約、衝動轉職或購買昂貴電子產品。

   5.   資料雙重備份： 手機與電腦檔案務必上傳雲端，發送Email前仔細核對收件人。

   6.   預留交通時間： 提早出門，並隨時準備好交通誤點或導航出包的備用路線。

▲唐綺陽老師呼籲，重要交辦事項務必書面化或錄音，避免口說無憑。（示意圖／取自Unsplash）
▲唐綺陽老師呼籲，重要交辦事項務必書面化或錄音，避免口說無憑。（示意圖／取自Unsplash）
💡 2026水逆常見QA一次解答

Q1：水逆期間可以買手機、電腦或簽約嗎？
建議盡量避開。若必須購買或簽約，請務必反覆檢查合約細節，並現場徹底測試3C產品功能，因為水逆期間電子設備故障率與溝通出錯率較高。

Q2：如果我不是重災區星座，就不會受到影響嗎？
水逆改變的是「大環境」的溝通與交通頻率，因此所有人或多或少都會感受到不順（例如你說得很清楚，但對方卻聽錯）。重災區星座只是感受會比一般人更加劇烈。

Q3：水逆時間一結束，就立刻安全了嗎？
不一定喔！水逆結束後的兩週內還屬於「後陰影期」，這段時間是在處理逆行留下的餘波。建議等氣流徹底穩定後，再執行人生重大決策最為穩妥。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

2026首波水逆2/26降臨！「6星座」連23天陷重災區　牡羊注意破財

開工首波水逆週四登場！唐綺陽示警3件事：注意交通、刀火燙之禍

本周開工星座運勢／處女好運、雙子注意小人貴人並存(2/22-2/28)

唐綺陽星座運勢／金牛巨蟹事業有隱憂　1星座感情捉摸不定待觀察