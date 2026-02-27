高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」進入最後3天，高雄市觀光局表示，自2月7日開幕至今累計參觀人次突破560萬人次，今（27）日、明（28）日下午將免費發放超人力霸王小提燈，地點、領取規則整理。
高雄市觀光局指出，日前已於學校統一發放超人力霸王小提燈給學童，而一般民眾則可在今（27）日、明（28）日兩天下午4點，前往高雄港18號碼頭輕軌旅運中心站旁排隊領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。
而高雄市長陳其邁也於昨晚公布在臉書公布組裝超人力霸王小提燈的過程影片，組裝時一度卡關皺眉說：「有點難」、「比手術還困難！」
🟡高雄燈會超人力霸王提燈領取規則：
時間：2月27日、2月28日，每天16:00 開始
地點：18 號碼頭（高雄港旅運中心旁）
規則：
一、活動前一小時清點人數（移置佔位物品）
二、每人限領2盞（數量有限，發完為止）。
三、全台、國外民眾不限年齡皆可排隊領取。
四、排隊須本人在場，不可夜排、代排、佔位。
五、請依現場工作人員指示，依序排隊領取。
台北燈節有柯博文小提燈 兩管道領取
高雄燈會有超人力霸王提燈，而台北燈節則有柯博文提燈，預計從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天發放⼩提燈，台北市觀傳局表示，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放；另也有台北市12行政區指定地點。
台北市觀傳局指出，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。
📍台北燈節小提燈發放管道一：花博展區與西門展區
發放時間：3⽉1⽇⾄3⽉3⽇
發放地點：
花博展區：服務台
西門展區：2號服務台（中山堂廣場）
發放時間：每日下午15:00，每人限領1盞，發完為止。
📍台北燈節小提燈發放管道二：台北市12行政區指定地點
日期：3月1日至3月2日
時間：下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止
地點：台北市12行政區指定發放地點，包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。
資料來源：高雄市觀光局、台北市觀傳局
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間：2月27日、2月28日，每天16:00 開始
地點：18 號碼頭（高雄港旅運中心旁）
規則：
一、活動前一小時清點人數（移置佔位物品）
二、每人限領2盞（數量有限，發完為止）。
三、全台、國外民眾不限年齡皆可排隊領取。
四、排隊須本人在場，不可夜排、代排、佔位。
五、請依現場工作人員指示，依序排隊領取。
台北燈節有柯博文小提燈 兩管道領取
高雄燈會有超人力霸王提燈，而台北燈節則有柯博文提燈，預計從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天發放⼩提燈，台北市觀傳局表示，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放；另也有台北市12行政區指定地點。
台北市觀傳局指出，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。
📍台北燈節小提燈發放管道一：花博展區與西門展區
發放時間：3⽉1⽇⾄3⽉3⽇
發放地點：
花博展區：服務台
西門展區：2號服務台（中山堂廣場）
發放時間：每日下午15:00，每人限領1盞，發完為止。
📍台北燈節小提燈發放管道二：台北市12行政區指定地點
日期：3月1日至3月2日
時間：下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止
地點：台北市12行政區指定發放地點，包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。
資料來源：高雄市觀光局、台北市觀傳局