農曆9天連假後，2026年第二個連續假期「228和平紀念日」，今（27）起連放三天。今年228遇到週六，因此前一天的2月27日補假一天。但你知道228為什麼要放假嗎？要紀念什麼？《NOWnews今日新聞》根據「二二八事件基金會」資料，整理228事件起因、傷亡人數、228事件就是白色恐怖嗎？何時開始放假？等重點一次看。
228事件／何時發生的？起因是什麼？
1947年2月27日傍晚，臺北市發生查緝私菸事件，專賣局查緝員在南京西路附近查獲女菸販林江邁，並以槍柄打傷她的頭部，誤殺市民陳文溪，激起群眾憤怒。次日，民眾前往專賣局臺北分局和行政長官公署抗議，遭機槍掃射，死傷數十人。
事件迅速蔓延全臺，各地爆發騷動。3月1日至5日，地方人士組成「二二八事件處理委員會」，與行政長官陳儀交涉，提出政治改革要求。陳儀表面同意，暗中卻向南京政府請求派兵鎮壓。3月8日，援軍抵達基隆港，展開全面鎮壓，造成大量平民傷亡，史稱「二二八事件」。
228事件／就是白色恐怖嗎？
根據台灣民間真相與和解促進會資料顯示，1947年發生的228事件是台灣歷史上的重大悲劇，導致社會菁英被捕殺，對台灣社會造成深遠影響。隨後，國民黨政府於1949年在台灣實行長達數十年的威權統治，稱為白色恐怖時期。在此期間，政府以防止共產黨滲透和壓制民主呼聲為由，進行大規模的逮捕、審判和處決。
228事件與白色恐怖雖然在時間上相近，但性質有所不同。228事件是短期內的暴力鎮壓，主要針對當時的社會菁英；而白色恐怖則是長期的政治迫害，影響範圍更廣，涉及各階層人士。兩者共同構成了台灣歷史上重要的政治迫害時期，對社會造成深遠的心理創傷。
228事件／中傷亡人數有多少？
根據1994年台灣省文獻委員會出版的《二二八事件文獻補錄》，彙整死亡人數850人、失蹤人數173人，合計1023人。著有《台灣島史記》的國民黨前立委蔡正元認為，至今無證據推翻此數據，且與二二八事件紀念基金會截至2005年底認定的數字（本省死亡681人、失蹤177人）相近。
蔡正元指出，部分學者如陳寬政和李喬推估死亡人數近2萬人，但未考慮當年天花、肺結核等傳染病造成的高死亡率，以及台籍日本兵死亡延遲申報等因素，可能導致高估。他引用2017年台大社會所博士生林邑軒的研究，該研究以性別死亡比例推估，認為228事件的死亡人數約在1304至1512人之間，較為合理。
228何時訂為國定假日要放假？
根據行政院人事行政總處公布115年（2026年）行事曆，今年共有9個連假、11個國定假日。其中春節放9天為最長連假，兒童節與清明節合併、中秋節與教師節合併皆為4天連假，其餘6個連假皆為3天。今年228遇到週六，因此前一天的2月27日補假一天。
1995年3月22日，立法院三讀通過「二二八事件處理及補償條例」，將2月28日法定為非假日的紀念日，定名為「和平紀念日」；1997年2月25日將原本不放假的2月28日改為國定假日，為中華民國第一個法定的國定假日。
1997年3月10日，行政院人事行政局長在立法院宣布為推動周休二日，將把228八紀念日、青年節、婦幼節、端午節、中秋節、教師節、光復節、蔣公誕辰紀念日、行憲紀念日等九個國定假日，彈性調整各分成兩個半天挪到周六休，紀念日當天不放假，使每年有18周自然變成周休二日，促進臺灣施行周休二日。
資料來源：台灣民間真相與和解促進會
