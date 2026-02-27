我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期熱播的韓劇《理事長和我的祕密關係》，是改編自超人氣網路小說與漫畫，由崔振赫（如圖）擔任主演，飾演一名不婚主義的超萌霸總。（圖／friDay影音提供）

⚠️以下涉及部分劇情暴雷，請斟酌閱讀

迎接228連假的休息時光，若不想出門人擠人，宅在家追劇絕對是轉換心情的好選擇。friDay影音獨家播出的《理事長和我的祕密關係》，是改編自超人氣網路小說與漫畫，主角韓國男神崔振赫時隔一年半帶著全新力作回歸，這次化身不婚主義的超萌霸總，與吳漣序上演爆笑又浪漫的「先有後愛」戲碼，保證不無聊。本劇改編自廣受各國讀者喜愛的同名網路小說與網漫。劇情描述一對抱持不婚主義的男女，因偶然發生了一夜情，女方瀟灑地留下一張「百萬韓元支票」後便消失無蹤。沒想到命運捉弄人，兩人竟在婦產科再次重逢，男方這才震驚得知女方懷了自己的孩子，而女方也驚覺，這個與自己發生一夜情的男人，居然是公司新上任的社長。兩人原先冷酷灑脫的人生，自此展開一連串翻天覆地的浪漫大反轉。崔振赫之前在記者會上表示，參與綜藝節目《我家的熊孩子》算命時，老師曾預言他「2026年會有孩子，甚至可能得男主角獎」，讓他一度以為自己要閃婚了。加上這部劇曾延期播出，讓他覺得一切都是命運的安排。結果主持人朴京林立刻無情吐槽：「我懂了，算命老師說的全都是戲裡面的事啦！」讓全場笑翻。面對劇中火辣的設定，崔振赫表示，為了怕媽媽囉唆追問，一開始就拒絕透露劇情。吳漣序則羞認這次的吻戲和床戲拍得有點長，連自己看了都忍不住驚呼，並表示媽媽雖然不討厭，但看了應該會覺得害羞。她也開心笑稱：「劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」面對「在愛情與友情之間會如何選擇」的靈魂拷問，主演群答案有極大的反差，年紀較輕的金多順選擇友情，沒想到崔振赫、吳漣序與洪宗玄卻相當現實，三人異口同聲表示「因為也有年紀了，當然選愛情。」崔振赫幽默補刀：「畢竟到這年紀，找愛情比踩地雷還難。」四人互相鬥嘴的真實反應，也可看出劇組間的極佳默契。崔振赫曾於2014年《命中註定我愛你》演出類似「懷孕起手式」題材，但他表示這次角色大不同，是拋開傳統白馬王子的包袱，是一個充滿人情味與迷糊感霸總，很有魅力。挑戰不婚主義卻意外當媽的女職員，與總裁發展爆笑又拉扯的地下戀情。接替因酒駕爭議下車的尹志溫加入劇組。飾演長年默默守護女主角的同事兼好友，直到女方懷孕才驚覺自己早已動了真情。前SISTAR成員多順飾演女主角的親密閨密。當她發現自己暗戀的洪宗玄心繫女主角後，三人友情出現裂痕，並發展出錯綜複雜的四角關係。