▲中華隊外籍教練圖奇第一功，中華隊針對南韓兩大超級射手李賢重、李政炫持球高位擋拆起手式，執行完美壓制和包夾。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.01）

▲南韓除了擋拆、三分，完全沒有攻擊禁區和籃下武器，任何突破到籃下挑戰高柏鎧的進攻、投籃水準盡失，躲都來不及。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.01）

NOWnews特約作家李亦伸

2027籃球世界盃亞洲區資格賽第二階段「中韓之戰」，中華男籃在主場77：65力克南韓，中華隊二連敗給日本後搶下分組第一勝。B組互咬情勢很有趣。第一階段南韓二勝大陸，日本二勝中華，第二階段中華勝南韓，大陸逆轉日本，目前南韓和日本都是2勝1敗積分5，大陸和中華都是1勝2敗積分4。中華對南韓這一勝，先記功。中華隊外籍教練圖奇第一功，中華隊針對南韓兩大超級射手李賢重、李政炫持球高位擋拆起手式，執行完美壓制和包夾，完全不給兩人有三分出手和突破、傳球空間，中華隊全面壓迫持球員、無限換防，迫使南韓最重要三分火力33投8中，三分命中率只有2成4，幾乎都是高難度出手和賭手氣。圖奇防守戰略運用和戰術執行都很到位，針對性強大，徹底瓦解南韓僅有的進攻武器，李賢重只能靠零星火力_單打賭手氣砍18分，李政炫熄火，沒了擋拆創造空間和犀利三分，南韓幾乎沒有其他武器可以威脅中華隊。歸化球員高柏鎧第二功，213公分高柏鎧18分、16籃板，南韓在禁區遇上高柏鎧的協防、身高、二波籃板和巨大天賦根本束手無策。南韓除了擋拆、三分，完全沒有攻擊禁區和籃下武器，任何突破到籃下挑戰高柏鎧的進攻、投籃水準盡失，躲都來不及，高柏鎧禁區防守和主宰力清析可見。其他球員共同努力奮戰第三功，陳盈駿組織、防守、突破、買犯、控場節奏，無可挑剔，林庭謙關鍵得分、效率驚人，劉錚防守死釘李賢重，幾乎讓李賢重窒息+人仰馬翻，雷蒙恩像天降神兵般殺進殺出，攻防表現滿分，宛如大將，盧峻翔、陳冠全、曾祥鈞、李家慷替補上場完美到位。中華隊全場只讓南韓攻下65分，上半場33分，下半場32分，單節最多18分，投籃命中率3成1，三分命中率2成4，這是南韓男籃在國際賽極少數荒腔走板，被守到失魂落魄少見比賽。不過話說回來，南韓除了擋拆+三分球，還真沒有其他武器可以威脅中華隊，嚴格來說南韓沒有想像中強大。李賢重打得非常吃力，幾乎沒有輕鬆出手空間，李政炫打得非常辛苦，兩人被中華隊全面壓迫+針對壓制，連投籃、傳球空間都很少，兩大持球點根本打不開局面，同時也很難創造各種有利空間情況下，南韓進攻幾乎死在灘頭堡。南韓擋拆、三分被中華隊全面壓迫包夾瓦解，突破禁區和籃下接應又被高柏鎧身高和協防完全干擾限制，南韓彈盡糧絕。南韓男籃史上第一個外籍教練Nikola Mazurs第一場執教，他既不熟悉南韓球員特性和功能，更不了解中華男籃，他甚至對亞洲籃球非常陌生，這對球員和教練都是嚴苛挑戰。Nikola Mazurs歷任拉脫維亞U16、U18、U19國家隊教練，執教經驗和國際賽經歷豐富，名氣不小，身價肯定也是貴桑桑不便宜，但執教南韓男籃第一戰就被中華隊拆得肢離破碎，慘痛記憶難忘。中華男籃真正考驗在3月1日於菲律賓馬尼拉迎戰大陸，大陸身材、對位、球路一直是中華隊天敵和剋星，希望我是錯的。不過南韓武器太少，也沒有想像中強大，這是中韓大戰最大感觸。