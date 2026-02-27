我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院版所提出的1.25兆國防特別條例，將在3月6日付委審查，傳出國民黨版本預計下周出爐，而國民黨智庫也草擬說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。對此，民進黨立委沈伯洋今（27）日表示，應直接針對機密會議內容直接討論，呼籲別歹戲拖棚。針對國防特別條例，傳出國民黨智庫提出約3500億版本，而黨版則希望落在8000億。國民黨發言人牛煦庭則稱，黨團、智庫尚在整合，以最終版本為主，並強調3月6日前一定公布。對此，沈伯洋認為，若沒參與機密會議，對其內部資訊掌握不足，因此若只是按照美方知會國會的內容，提出軍購版本，會缺少很多東西。沈伯洋提到，關於延宕條款、可能要換貨，都屬於後續契約、在履行時的事項，在最初審議預算時，在契約中，應是會載明的事務，所以不是新的增設。沈伯洋說，所謂的特別條例，是審條文，因此應該要看項目為何、個別項目金額，是否由國會允許，至於簽約、換貨、處罰，這是條例、預算通過後，在訂定契約時，本來就會有的基礎，「根本不用藍營智庫提出，才放進去」。沈伯洋呼籲，應針對已經開過的機密會議的內容，直接言明，到底哪些是不要留？「是不是跟民眾黨一樣說，不要『非紅供應鏈』？還是不要台美合作？政院版本要刪減什麼講清楚，這樣不就比較好了？不然一直在那邊討論，要用立委提的軍購，那都是在歹戲拖棚」。