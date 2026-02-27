我是廣告 請繼續往下閱讀

今（2026）年中國央視春晚聚焦於4家領先企業的人形機器人表演，其他機器人製造商也通過線上平台展示了機器人在靈活性和雜技能力方面的突破，吸引數百萬次流媒體觀看，不僅公眾興趣持續升溫，資本流入和投資也顯著增加。瑞銀指出，儘管機器人與自動化市場仍處於商業化的相對早期階段，但仍看好具身AI的垂直應用領域，包括人形機器人、先進駕駛輔助系統和工業自動化，AI的加速進步正為這些板塊打開新的成長空間，也認為高水平資本支出和強勁的商業變現能力將為中國AI相關企業帶來持續動力。所謂「具身AI（Embodied AI）」指將人工智慧系統（大腦）嵌入物理身體如機器人、無人車中，使其能與真實物理環境進行即時感知、互動與學習的技術，此技術突破了雲端AI限制，透過「感知-行動-回饋」閉環，實現自主決策與複雜操作。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今（27）日發布最新報告也提到，物理AI的突破加速現實場景落地。近期在視覺-語言-動作（VLA）模型及算力方面的進展，使機器人能夠理解感官輸入和自然語言指令，從而可靠地完成複雜任務。隨著模型能力提升，自主系統和人形機器人有望從試點階段逐步進入製造和物流等實際應用場景。工作力短缺與製造業回流驅動需求提升。瑞銀提到，全球工作力缺口因人口老齡化和勞動力萎縮而日益擴大，尤其是在發達經濟體。 製造業迴流趨勢正在加速自動化需求增長，人形機器人有望彌補生產環節對靈活性和適應性的關鍵需求。 具身AI解決方案為應對工作力短缺和高昂用工成本提供了巨大機遇，尤其是在反移民情緒上升的地區。生產力提升與供應鏈動能增強。據IDC預計，2025年全球人形機器人出貨量將激增至1.8萬台，同比增長近500%。瑞銀表示，目前中國和美國仍是主要的投資和部署市場，但供應鏈體系尚未完全成熟。中國零部件供應商正加緊擴產，海外廠商也在積極開發新產品。瑞銀認為，無論是汽車製造巨頭還是中國新興電動車企業，都在計劃大規模擴充生產線。 儘管行業仍處於早期階段，未來格局可能變化較大，但我們認為，隨著市場逐步成熟，生態系統主導地位和供應鏈整合能力將成為核心競爭力。因此，瑞銀看好具身AI的垂直應用領域，包括人形機器人、先進駕駛輔助系統和工業自動化，AI的加速進步正為這些板塊打開新的增長空間，尤其關注那些擁有可擴展平台、強大研發能力和清晰商業化路徑的企業。 隨著商業模式和技術風險不斷演變，精選優質標的將成為投資關鍵。 瑞銀對中國科技行業整體持積極態度，認為高水平資本支出和強勁的商業變現能力將為中國AI相關企業帶來持續動力。