2025年5月，高雄一名洪姓男子因持有「喪屍煙彈」遭姊姊大義滅親檢舉，沒想到他在警方到場逮捕時竟失控踢傷員警，甚至在聲請提審遭駁回離開法院後，當眾對員警怒飆髒話嗆聲「輸贏啊」。全案經法院審理，洪男因妨害公務罪被判處拘役30日；至於侮辱公務員部分，法官因密錄器錄下員警當下反應「超淡定」，認定職務執行未受干擾，該部分判決無罪。根據檢警調查，2025年5月3日下午1時50分，居住在高雄的洪姓男子因持有俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，遭其親姊姊大義滅親向警方報案。兩名員警抵達現場處理，正當準備依現行犯逮捕洪男時，其情緒突然失控，在客廳內劇烈反抗。洪男不僅對員警揮拳攻擊，更不斷出腳猛踢以規避逮捕，導致其中一名員警在過程中受到小腿挫傷。除了肢體衝突，洪男還持續飆罵「三字經」辱罵員警。最終，警方將他壓制在地，帶回警局偵辦，洪男也因涉犯妨害公務罪嫌遭移送法辦面對警詢及偵訊時，洪男矢口否認犯行，對於攻擊員警的指控，他僅輕描淡寫地辯稱「警察進來我住居地壓制我時，我可能有用腳踢到警察」，另外，洪男向法院聲請提審遭駁回後，竟在離開法院大門時再度失控，公然對在場員警飆罵髒話，並嗆聲「來啊！輸贏啊！X你娘」。因此又被檢方追加起訴侮辱公務員罪。全案經法院審理後，法官認為洪男無視國家公權力的行使，竟對依法執行勤務的員警施以強暴行為，且犯後始終否認犯行，態度不佳。最終，法院依妨害公務執行罪判處洪男拘役30日，准易科罰金，全案可上訴。針對法院外的叫罵行為，法官審理後認為，並無證據顯示該言論已達到「干擾公務」的程度。經勘驗員警密錄器畫面，發現員警遭叫囂後反應冷靜，第一時間僅與同仁確認「錄影蒐證成功沒」，隨後更淡定回應：「我約你輸贏，你就要罵我喔？」法官據此認定，員警執行職務時表現專業鎮定，完全未受洪男言語影響，其叫罵行為僅屬情緒宣洩，不構成侮辱公務員罪要件，因此裁定無罪。