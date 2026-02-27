我是廣告 請繼續往下閱讀

連鎖美式賣場驚傳工安意外！高雄市前鎮區一處興建中的好市多工地，今（27）日上午消防局接獲報案，指復興四路工地有2名工人受困地下室，且出現身體不適情況，隨即派遣人車趕赴現場救援。事發於上午9時45分，消防人員到場後發現，2名約40歲及45歲的施工工人當時正在地下室進行防水工程，疑因通風不良導致身體不適，出現呼吸困難情況並對外求救，並非真正受困。所幸兩人意識清楚，且可自行步行上救護車，隨後送醫觀察治療，目前均無生命危險。前鎮分局警方獲報後到場處理，並通報勞工局。至於施工現場是否涉及通風設備不足或違反職業安全衛生相關規定，將由勞工局派員勘查後依法認定。好市多全台首間門市於1997年在高雄開幕，近年因難以負荷尖峰時段龐大人流，規劃搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，占地約1.4萬坪，預計將成為全台最大門市，並於今年第三季完工開幕。不料在施工期間發生工安意外，引發關注。